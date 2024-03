Giornata internazionale della Donna: Cosenza illumina di Giallo la fontana di Piazza Europa

COSENZA – L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franz Caruso, ha accolto e fatta sua la proposta di Anci Nazionale di dedicare la giornata internazionale della Donna, al protagonismo delle donne sui territori nell’ impegno costante per l’affermazione dei diritti di tutti, della libertà e della legalità, perché non debbano più temere di lavorare nel rispetto della legge ma, al contrario, avere il sostegno di tutta la comunità. A tal fine è stata illuminata con un fascio di luce gialla la fontana di Piazza Europa a voler riaffermare un interesse quotidiano verso i temi della parità di genere, che il Comune di Cosenza manifesta attraverso iniziative sempre più tangibili.

“Condivido pienamente le tematiche che sono state poste in evidenza dal vice presidente nazionale di Anci, Maria Terranova – afferma il sindaco Franz Caruso – e che sono parte fondamentale della mia azione di governo, in cui è pregnante una cultura di politiche inclusive, senza discriminazione di genere e pregiudizi. L’obiettivo è quello di costruire una comunità che, coesa ed amalgamata, sia sempre più responsabile ed inclusiva. In questo contesto risulta essenziale promuovere azioni simboliche, come l’illuminazione di giallo dei nostri monumenti per richiamare l’attenzione su di un principio che rimane di stringente attualità quale quello delle pari opportunità, non ancora pienamente assicurato e garantito, ma anche pragmatiche per una città veramente “femminile”, plurale e solidale. A tal proposito ricordo, per fare un solo esempio, il progetto “Spazio donna Cosenza” proposto dall’assessore Pina Incarnato e su cui ha lavorato, oltre all’assessore Buffone, anche la commissione per la legalità presieduta da Chiara Penna, con l’obiettivo di agevolare i percorsi di autonomia ed emancipazione delle donne in condizione di vulnerabilità, ovvero vittime di violenza economica”.

“Certo, per costruire una società ed una città veramente a misura di “donna”, c’è ancora tanto da fare, ma Cosenza è sulla buona strada – conclude il sindaco Franz Caruso – Sono, infatti, tante le donne protagoniste sul nostro territorio, tra cui molte imprenditrici. In questo contesto mi è molto gradito evidenziare la svolta “rosa” che si è registrata a Confindustria Cosenza, dove è stata recentemente eletta alla vicepresidenza, Rossella Sirianni e presidenti delle sezioni Cristina Gazzaruso, Marella Burza, Rita Rachele Scalise e Serena Isabella Sposato. A tutte loro un augurio di buon lavoro, certo che insieme al presidente Perciaccante, sapranno raggiungere nuovi importanti traguardi”.