Giornata internazionale del Volontariato, l’evento nazionale a Cosenza

COSENZA – “If everyone did” è lo slogan scelto dall’Onu per la 38^ Giornata internazionale del volontariato, a sottolineare la potenza delle azioni collettive di solidarietà. Se tutti si impegnassero nel volontariato, questo diventerebbe una “enorme risorsa rinnovabile”, con cui ciascuno potrebbe contribuire a risolvere i problemi sociali, economici e ambientali di oggi. Ed è sul valore dell’agire collettivo che prende spunto l’evento nazionale “Condividere, valorizzare, costruire” promosso da Forum Terzo Settore, CSVnet – associazione centri di servizio per il volontariato e Caritas italiana, in collaborazione con Cosenza Capitale Italiana del Volontariato, in occasione del 5 dicembre. In questa Giornata i promotori intendono sottolineare, ancora una volta, il contributo che milioni di persone in Italia offrono quotidianamente per il benessere della collettività.

L’iniziativa a Cosenza

Nella città dei Bruzi, proprio martedì 5 dicembre, dalle 16 alle 18.30, presso il Palazzo della Provincia in piazza XV Marzo, l’iniziativa sarà aperta, tra gli altri, dai saluti dell’On. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I lavori proseguiranno con la presentazione di tre ricerche: “Noi+. Valorizza te stesso, valorizzi il volontariato” l’indagine di Forum Terzo Settore, Caritas Italiana e Università degli studi Roma Tre sulle competenze dei volontari, con Paolo Di Rienzo e Giovanni Serra dell’Università Roma Tre e Patrizia Bertoni del Forum del Terzo Settore; “Partecipo quindi dono”, promossa da CSVnet e curata dal Centro studi Medì, sulle pratiche di dono e solidarietà dei cittadini stranieri in epoca Covid e oltre con la presentazione a cura di Andrea Torre direttore Centro Studi e Maurizio Ambrosini dell’Università statale di Milano; “Il volontariato che cambia”, focus sulle esperienze di volontariato del territorio cosentino a cura di Carlo De Rose dell’Università della Calabria.

Al termine sono previste le riflessioni conclusive dei promotori dell’iniziativa con Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore, Chiara Tommasini, presidente CSVnet e Don Marco Pagniello, direttore Caritas italiana. Seguirà il passaggio di testimone tra Cosenza e Trento, Capitale italiana ed europea del volontariato per il 2024. In serata, a partire dalle ore 19.30, è prevista la cerimonia conclusiva delle iniziative e dei progetti realizzati a Cosenza in occasione del suo anno da Capitale, al teatro Rendano, con uno spettacolo musicale dell’Orchestra Sinfonica Brutia e la premiazione del Volontario dell’anno.