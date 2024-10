“Giornata della consapevolezza sulla perdita perinatale ed infantile”, Cosenza si illumina di rosa e azzurro

COSENZA – Martedì 15 ottobre 2024 si celebra il “Babyloss Awereness Day” ovvero la giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile. Anche quest’anno l’iniziativa è promossa dall’associazione di promozione sociale “Mammachemamme” di Cosenza. Obiettivo del Babyloss è di accendere i riflettori e fare luce su un tema particolarmente delicato, quello della perdita di un figlio durante la gravidanza o subito dopo la nascita.

Un evento estremamente doloroso che interrompe in modo brusco e del tutto inaspettato, la gioia dell’attesa, la nascita di una nuova vita, di una famiglia. Un’esperienza traumatica che se accompagnata e sostenuta nel cammino di elaborazione, consente di trasformare il dolore in amore, così come recita il motto dato quest’anno all’evento “Le cose che passano, l’amore che resta”.

“Solo promuovendo la prevenzione delle morti evitabili e migliorando l’assistenza psicologica e sanitaria delle coppie colpite, i genitori e i familiari si sentiranno autorizzati a raccontare e raccontarsi, senza dover reprimere un dolore così immenso”. Questa la motivazione che spinge i genitori volontari colpiti da questo triste evento, a richiedere la collaborazione delle istituzioni, degli enti competenti e della popolazione tutta.

Nel pomeriggio di martedì 15 ottobre, a partire dalle ore 15.00, i volontari dell’associazione Mammachemamme insieme ai genitori del Gruppo di auto mutuo aiuto “Parole in ConTatto“ si ritroveranno presso il Salone San Francesco – Chiostro della Riforma – Santuario SS Crocifisso a Cosenza, per un cerchio di parole per operatori sanitari e familiari. Seguirà alle ore 17.00 il laboratorio “Le cose che passano” che si concluderà alle ore 19.00 con l’Onda di Luce che accomuna tutte le iniziative del Babyloss.

Altro evento è quello che si terrà nel Comune di Vibo Valentia grazie ad una socia attiva di “Mammachemamme” che in questi anni ha lavorato per promuovere la consapevolezza e la cultura del rispetto in tema di lutto perinatale. Un evento condiviso in due parti della Calabria, a testimoniare l’importanza e la sensibilità sul tema.

Le città di Cosenza e Vibo Valentia, così come molti altri comuni calabresi, aderiranno all’iniziativa illuminando, anche quest’anno, i loro più importanti monumenti, un gesto per esprimere vicinanza alle famiglie che hanno subito la perdita di un figlio, ma anche per sottolineare l’interesse rispetto all’argomento. Chi vorrà potrà poi partecipare all’Onda di Luce accendo una candela dalle ore 19.00 alle 20.00 che creerà, per effetto del fuso orario, una simbolica onda luminosa per tutto il globo che avvolgerà in un caldo abbraccio, commemorerà i bimbi e bimbe nate in silenzio e scalderà il cuore dei loro cari.