Giornata del Paesaggio, una mostra documentaria all’Archivio di Stato di Cosenza

COSENZA – In occasione della Giornata del Paesaggio che ricorre il 14 marzo, l’Archivio di Stato di Cosenza apre la mostra documentaria dal titolo: “Incantevoli Paesaggi”. Obiettivo della mostra è offrire una panoramica sui paesaggi della provincia di Cosenza nel XIX sec., attraverso le fonti documentarie custodite presso l’Archivio di Stato emergono i disegni appartenenti ai Demani Comunali.

Piante topografiche uniche, come quella del fondo comunale demaniale denominato “Foresta” appartenente alla comunità Alessandria del Carretto; oppure quella della difesa “Santo Stefano in Cernostasi” che vede una controversia tra il comune di Civita ed i signori Compagna e Rovitti, per usurpazioni demaniali.

La manifestazione culturale conferma il ruolo fondamentale che il patrimonio archivistico riveste per tracciare la storia del territorio nel XIX sec. La mostra sarà visitabile dal 14 marzo 2024 giorno di apertura e rimarrà aperta fino al 31 maggio 2024.

L’esposizione sarà aperta: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.30. Ingresso gratuito