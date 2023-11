Giornata dei diritti dell’infanzia, a Cosenza il Kiwanis sensibilizza le scuole

COSENZA – Nella giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Kiwanis “Città degli Enotri” di Cosenza ha incontrato gli alunni delle quarte e quinte classi dell’Istituto comprensivo “Don Milani De Matera” e dell’IC “Aprigliano” per spiegare, con un linguaggio semplice, adatto alla loro età, i loro diritti, aiutandoli a riconoscerli nel quotidiano. I bambini e le bambine hanno ascoltato con attenzione, mostrando grande interesse verso il tema.

I lavori sono stati introdotti da Delly Fabiano, presidente del club “Città degli Enotri”. “Viviamo in un momento molto particolare – ha sottolineato – in cui nello stesso territorio convivono più culture. Alcune non riconoscono ai bambini gli stessi diritti che riconosciamo noi Italiani. Con questo incontro vogliamo contribuire a rendere consapevoli i bambini e le bambine del loro essere soggetti aventi dei diritti specifici, che devono essere affermati e difesi”. Dopo i saluti di Immacolata Cairo, dirigente scolastico IC “Don Milani-De Matera e IC “Aprigliano”, l’intervento del Luogotenente della Divisione 12 Calabria Magna Graecia, Emanuela Capparelli.

“Cerchiamo -ha sottolineato Capparelli – di sensibilizzare le future generazioni verso un tema molto importante: ossia la mancanza dei diritti di molti loro coetanei che vivono in aree del mondo dove manca l’essenziale”. I lavori sono stati conclusi da Loredana Giannicola, Dirigente A.T.P. Cosenza. “Uno dei diritti che più spesso viene maltrattato -ha detto – è forse quello al gioco, alla spensieratezza, che aiuta i bambini ad una gestione differente del proprio tempo, ma soprattutto a ritrovare e costruire se stessi in una dimensione ludica”.