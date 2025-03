Giornalista fermato, il sindacato SAP: «con le bodycam il caso sarebbe stato già risolto»

- Advertisement -

COSENZA – In merito al fermo del giornalista Gabriele Carchidi, avvenuto a Cosenza da parte di alcuni agenti della locale Questura ed a seguito delle forti polemiche che questo fatto ha suscitato, il segretario generale del Sap Stefano Paoloni dichiara quanto segue: “Il nostro è uno stato di diritto ed è dovere degli operatori di polizia far rispettare le regole, qualunque polemica pertanto la riteniamo strumentale e faziosa.

Da anni il Sap, il sindacato autonomo di polizia, chiede a gran voce l’uso delle telecamere sulle divise e sulle auto di servizio, per dare piena trasparenza all’agire delle forze dell’ordine e per tutelare i cittadini. Se le telecamere fossero state già adottate, il caso sarebbe già stato chiuso. Risolto immediatamente. Rileviamo però -prosegue Stefano Paoloni – che alcuni articoli pubblicati sulla questione possano essere oggetto di valutazione sotto il profilo diffamatorio ed intimidatorio. Per questo motivo, il sindacato Sap ha deciso di mettere a disposizione dei colleghi coinvolti nella vicenda, se lo riterranno opportuno, il proprio servizio legale a tutela della loro onorabilità e professionalità in tutte le sedi”.