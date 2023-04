Giorgio Franzese è il neo presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza

COSENZA – Giorgio Franzese è il neo presidente del Comitato dei Giovani Imprenditori di Confindustria Cosenza. Succede a Roberto Rugna che ha guidato il movimento dei giovani industriali cosentini nel corso dell’ultimo quinquennio.

Franzese è stato eletto dall’Assemblea degli associati che ha provveduto a scegliere anche i componenti il Consiglio Direttivo per il prossimo triennio: Debora Carbone, Giuliano Conforti, Marco Oloferne Curti, Alessandro Mannella, Gianmarco Metallo, Emanuele Miceli, Luigi Perrone e Adriano Spina.

Chi è Giorgio Franzese

Nato a Cosenza, 33 anni, rappresenta la terza generazione della Italbacolor, azienda attiva nel settore dei trattamenti superficiali dell’alluminio con sede a Fuscaldo.

Il suo percorso formativo parte dall’ITIS di Fuscaldo per approdare all’Università della Calabria dove consegue la laurea in Scienze dell’Amministrazione. La sua formazione si completa con un master di un anno in “Gestione e strategia d’impresa” presso la School of Management del Sole 24 Ore a Milano. Giorgio Franzese inizia ad operare nell’azienda di famiglia Italbacolor nel 2017, presidiando fin da subito i processi organizzativi, di marketing e della digital trasformation. Dal 2019 ricoprire analoghi ruoli anche all’interno del Consorzio Twin Systems, di cui Italbacolor è socio fondatore, confrontandosi con un mercato nazionale e un committment composto dalle principali aziende italiane del settore dell’alluminio. Nel 2023 è fondatore di una start-up attiva nel settore della digital transformation nel mercato dei serramenti. Nel campo associativo, dal 2020 ricopre la carica di membro elettivo del Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e dal 2021 è anche Consigliere regionale dei Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria.

“È un privilegio ed un onore – dichiara il presidente Giorgio Franzese – poter rappresentare i tanti giovani imprenditori che operano sul territorio. Al centro del programma che ha raccolto la fiducia dei colleghi, che ringrazio vivamente, c’è l’impegno volto a stimolare la cooperazione ed il lavoro di squadra, la conoscenza e la formazione su temi strategici come PNRR, transizione energetica, sviluppo sostenibile, transizione ecologica, anche attraverso seminari, visite aziendali e riunioni itineranti. Ci adopereremo – continua il presidente Franzese – nel promuovere il concetto di cultura d’impresa, della legalità e dell’etica imprenditoriale. Ringrazio il collega Roberto Rugna per il lavoro portato avanti in questi anni con dedizione e impegno, sempre al fianco degli imprenditori con garbo e spirito di squadra”.

All’assemblea sono intervenuti anche i presidenti di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli, di Ance Calabria e Cosenza Giovan Battista Perciaccante e del Comitato regionale dei Giovani Imprenditori calabresi Umberto Barreca, il direttore Rosario Branda, i presidenti e componenti dei Comitati provinciali di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.

“Siamo certi che con l’entusiasmo e la competenza di Giorgio Franzese – hanno dichiarato i presidenti Amarelli e Perciaccante – il movimento dei giovani industriali saprà scrivere nuove pagine di impegno in direzione della promozione della cultura d’impresa e della formazione continua. Attraverso la realizzazione del programma che il presidente porterà avanti con la squadra del Consiglio Direttivo, i giovani imprenditori e tutti noi, potremo contribuire ad offrire nuove opportunità alle giovani generazioni ed a costruire una rete favorevole alla crescita del territorio”.