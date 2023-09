Genitori perfetti? No, umani. A Cosenza il percorso gratuito alla Città dei Ragazzi

COSENZA – Genitori perfetti? No, umani. È il titolo del percorso sulle competenze genitoriali promosso dalla cooperativa delle Donne e dall’associazione Sostegno Amico sostenuto da Agenda Urbana.

Lunedì 25 settembre, alle ore 17, nel cubo Azzurro della Città dei Ragazzi di Cosenza, si terrà il primo incontro “Genitori non si nasce, ma si diventa”. Il percorso, a cura della consulente pedagogica Margherita Fortebraccio, nasce per creare una rete tra famiglie e genitori al fine di favorire il sostegno reciproco, il mutuo aiuto. Condivisione, ascolto, consapevolezza, sostegno, amore e comunità. Sono le parole chiave della attività di formazione e consapevolezza genitoriale che dopo un primo incontro vedrà la nascita di laboratori di gruppo pedagogici divisi per tema e diverse fasi di crescita (allattamento, svezzamento, adolescenti, preadolescenti, ecc.).

Per maggiori informazioni e per partecipare si può contattare il numero 379.2473292 oppure si può scrivere a info@cittadeiragazzi.net dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle 18.30.