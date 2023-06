Gaia Lex a Cosenza. Nasce il pool di avvocati in difesa di animali e ambiente

COSENZA – Il vicino di casa pretende che ci sbarazziamo del nostro cane perché gli da fastidio? L’amministratore di condominio non vuole che ci occupiamo di sfamare i gatti randagi? Dobbiamo fare una denuncia per abbandono o maltrattamento di animali?

A rispondere c’è GAIA LEX, centro di azione giuridica per gli animali e l’ambiente creato dall’associazione Gaia Animali & Ambiente, che si occupa di intraprendere ogni iniziativa legale opportuna in favore degli animali e dell’ambiente.

GAIA LEX si avvale di un pool di avvocati che si occupano di legislazione animale e oggi parla sempre più calabrese: grazie all’avv. Francesca Scoleri è ora attivo un riferimento di Gaia Lex a Cosenza, dopo quelli già attivati a Reggio Calabria, Lamezia Terme e Vibo Valentia.

L’ avvocatessa Scoleri ha deciso di mettere a disposizione la sua professionalità per difendere chi non ha voce a fianco di Gaia Animali & Ambiente.

“A rendere più completa la mia vita ci sono i miei cani, Raissa, Balù e Poldo, tutti salvati dal canile”, sottolinea l’avvocato Scoleri. “Da grande appassionata di animali e da sempre sostenitrice dei loro diritti ritengo fondamentale che la Legge si attivi sempre di più per apprestare tutela a coloro che subiscono violenze quotidianamente e ahimè non possono difendersi autonomamente”.

“GAIA LEX nasce per dare una risposta alla richiesta di assistenza legale da parte di cittadini e associazioni sulle tematiche ambientali e sulla difesa degli animali”, spiega il presidente nazionale di Gaia, Edgar Meyer. “I suoi scopi principali sono quelli di garantire ai cittadini consulenza, assistenza e supporto concreto in materia di tutela degli animali al fine di assicurare un intervento in difesa degli interessi lesi”. Gaia Lex risponde alla mail: gaiaanimaliambiente@gmail.com.

GAIA LEX e Gaia Lex Cosenza si rivolgono anche alle istituzioni per instaurare e coltivare un dialogo finalizzato alla creazione e all’applicazione delle norme necessarie a tutelare l’ambiente e i diritti degli animali.

“Anche in Calabria i diritti animali passano all’attacco!”, concludono Scoleri e Meyer.