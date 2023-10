Gabriele Garofalo, 16enne cosentino vince il Premio letterario Isabella Morra di Monza

COSENZA – Il giovane e promettente Gabriele Garofalo, di appena 16 anni, studente del Liceo Classico Telesio, che ama la sua città e la Calabria, si è reso ambasciatore sabato 28 ottobre in occasione della XIII edizione del Premio letterario Isabella Morra di Monza, in cui è risultato vincitore del Primo Premio per il suo impegno civile nella poesia. Premiato da Fiorenza Mursia della omonima casa editrice.

“Colpisce per la maturità delle scelte stilistiche e per lo spessore umano la poesia di Gabriele Garofalo che affronta temi di forte impegno civile, interrogandosi su eventi del passato come la Shoah nel testo Artiglio e su drammi dell’oggi, come la tragedia dei migranti morti a Cutro nel testo Anime stracciate: quesiti che non trovano risposta se non nei versi: «Urla che il contrario/della morte e l’odio / non è la vita…/ ma l’amore dall’anima di seta». Versi brucianti, che risvegliano le coscienze, ricordando che nell’orrore e nell’abbruttirsi della civiltà il flatus etico dell’amore rimane l’unica stella polare del sentire umano in grado di riscaldare ancora i cuori e ridestarli alla pietà. Alto dunque resta il valore della poesia nel farsi strumento di “resistenza” e militanza”.

Il premio, fondato da Antonetta Carrabs, nasce per celebrare Isabella Morra, petrarchista e pioniera della poesia romantica. Nata a Favale (oggi Valsinni) nel 1520, visse segregata nel proprio castello, lontana da corti e salotti letterari. La sua breve vita, contrassegnata da isolamento e tristezza, si concluse nel 1546 con il suo assassinio da parte degli stessi fratelli per la sua presunta relazione con il barone Diego Sandoval de Castro, che subì la stessa sorte. Sconosciuta in vita, grazie agli studi di Benedetto Croce, divenne nota per la sua poetica tanto da essere considerata una delle voci più autentiche della poesia italiana del XVI secolo.

L’edizione di quest’anno è dedicata alla poetessa polacca Wislawa Szymborska (Kórnik, 2 luglio 1923 – Cracovia, 1º febbraio 2012) nel 100esimo anniversario della nascita. Il premio ha ricevuto il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Polonia in Milano. Wisława Szymborska è stata premiata con il Nobel per la letteratura nel 1996, è considerata la più importante poetessa polacca degli ultimi anni e una delle poetesse più amate dal pubblico di tutto il mondo, «la poetessa più rappresentativa della sua nazione, la cui poesia lirica, ironica e profonda, tende verso la poesia lirica filosofica».