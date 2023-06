Fusione tra Comuni, Lo Schiavo e Tavernise presenteranno una proposta di modifica alla legge Omnibus

A Rende alcuni consiglieri comunali hanno promosso un dibattito sulla legge regionale “Omnibus”, che contiene anche la modifica delle norme sulla fusione dei comuni, con riferimento particolare al Comune unico tra Cosenza, Rende e Castrolibero, approvata nei giorni scorsi in Consiglio regionale. All’incontro hanno partecipato i consiglieri regionali Antonio Lo Schiavo e Davide Tavernise, i quali hanno presentato e discusso una proposta di legge regionale che andrebbe a modificare la legge regionale “Omnibus”.

Il consigliere regionale, Antonio Lo Schiavo ha affermato che sostanzialmente non si è contrari all’istituto della fusione. “Ognuno di noi – ha spiegato Lo Schiavo – ha un’opinione positiva nella riorganizzazione degli enti territoriali, ma ovviamente in nessun posto, in nessuna regione d’Italia, la fusione avviene prescindendo dalla volontà degli enti locali e di quella dei cittadini. Quindi, accentrare la possibilità di fare una fusione a freddo partendo e imponendolo dal Consiglio regionale è qualcosa che non tiene, né da un punto di vista politico e né da un punto di vista normativo”.