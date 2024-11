Furto in un’abitazione a Montalto Uffugo: sradicata la cassaforte, ingente il bottino

MONTALTO UFFUGO (CS) – Torna l’incubo dei topi d’appartamento a Montalto Uffugo, dove nei mesi scorsi, erano state segnalate presenze sospette nei pressi di villette e abitazioni. I malviventi hanno fatto visita e svaligiato una villetta di via Salerni, a Settimo di Montalto. Il furto sarebbe stato compiuto nel tardo pomeriggio. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, avrebbero prima forzato le serrature dell’ingresso, e una volta all’interno hanno messo a soqquadro l’abitazione ed hanno anche letteralmente sradicato dal muro la cassaforte nella quale pare fossero contenuti gioielli e denaro.

Il bottino, che sarebbe ingente, è in corso di quantificazione da parte dei carabinieri arrivati sul posto dopo il rientro in casa dei proprietari che hanno subito chiamato il 112. Nei mesi scorsi sono state numerose le segnalazioni di persone sospette, sostare nei pressi di villette e abitazioni che evidentemente aspettano che la casa sia libera dai proprietari per poi compiere i furti.