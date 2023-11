Furti in appartamenti: altri due colpi a Rende e Mendicino, cittadini preoccupati

COSENZA- E’ da ormai oltre un mese che la cosiddetta banda della “Mercedes Bianca”, opera indisturbata in tutta l’area urbana cosentina. Stiamo parlando, almeno stando alle varie testimonianze, di 4 ladri di nazionalità rumena che a volto coperto e armati di bastoni, irrompono nelle case per svaligiarle.

A Roges di Rende e a Mendicino, gli ultimi due furti che si sono registrati in appartamento. Un modus operandi che secondo alcune indiscrezioni farebbe pensare che i quattro agirebbero con la collaborazione di un basista in grado di informare i topi d’appartamento sui colpi da mettere a segno, perché fino ad ora sono andati sempre a colpo sicuro, facendo irruzione in abitazioni puntualmente disabitate. Una banda bene organizzata, insomma, perché oltre alla famosa “Mercedes Bianca”, sono state utilizzate anche altre auto, presumibilmente rubate e sempre di grossa cilindrata. Sui furti, ovviamente indagano le forze dell’ordine ma è come se stessero brancolando nel buio, perché oltre a mettere in fuga i quattro ladri in una occasione, “non sono riusciti a porre fine agli ormai numerosi furti che si stanno verificando. Naturalmente c’è grande preoccupazione per i residenti dell’intera area urbana, specie quando si devono allontanare dai loro rispettivi appartamenti, per la paura di ricevere la visita indesiderata dei quattro ladri e trovare l’appartamento “svuotato”.