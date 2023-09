Fuoriuscita liquami vicino al deposito Amaco, Granata: «problema risolto»

COSENZA – “In riferimento alla fuoriuscita di liquami presso Comune di Cosenza in prossimità del deposito Amaco, si comunica che si è provveduto alla risoluzione di quanto verificatosi, mediante il convogliamento della relativa perdita all’interno della condotta fognaria esistente”.

A dirlo è il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata che spiega come la “causa di tale fuoriuscita è attribuibile alla confluenza di liquame, proveniente probabilmente da più allacci di cui risulta complessa l’individuazione nella condotta avente come punto di recapito quello che in origine doveva essere un pozzetto di ispezione delle sole acque bianche”.

“Questa è la politica dei fatti – conclude Granata – con degli interventi mirati che lottano l’inquinamento e ripristinano il corretto funzionamento delle reti fognarie. Il modello vincente ed efficiente, Consorzio Valle Crati, a mio avviso va esteso a livello regionale”.