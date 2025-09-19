- Advertisement -

COSENZA – Un vero orgoglio per la città di Cosenza: Francesco “Ciccio” Sesso rappresenterà ancora una volta l’Italia ai campionati del mondo di fotografia subacquea. L’evento si disputerà dal 5 al 12 ottobre 2025 alle Isole Medas, in Spagna.

Lo sportivo calabrese è stato intanto omaggiato e premiato a Cosenza dal sindaco Franz Caruso. Cresce l’attesa per una competizione che si preannuncia ricca di entusiasmo, in salsa tutta calabra.

La carriera di Francesco (Ciccio) Sesso e la passione per la fotografia subacquea

Francesco Sesso è un fotografo e istruttore subacqueo originario di Cosenza. Ha già avuto modo di interfacciarsi con diverse competizioni di livello internazionale, adesso una nuova occasione per raggiungere nuovi prestigiosi traguardi.

Francesco Sesso è anche membro dagli anni Duemila del Club Azzurro FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). La sua carriera parte dai campionati italiani dove già a fine anni Novanta si è imposto, conquistando il titolo nazionale per quattro volte: è accaduto nel 1999, 2004, 2017 e 2018. È stato vicecampione italiano negli anni 2006, 2016 e 2018.

Nel 2019 ha contribuito alla vittoria della Nazionale italiana al Campionato del mondo di Fotografia Subacquea che si è tenuto a Tenerife. Durante lo stesso Mondiale ha conquisto il secondo posto e quindi la medaglia d’argento nella categoria “Close-up”.

Ma non finisce qui perché nel 2021, a Porto Santo (Portogallo), ha confermato e superato i traguardi fin lì raggiunti. In terra lusitana è infatti riuscito a conquistare una medaglia d’argento e un’altra di bronzo nelle varie categorie.

Arrivano due medaglie d’argento nel 2022 con gli Europei di Fotografia Subacquea. Ed è stato ancora una volta salito sul podio al Mondiale di Varadero (Cuba 2023) con una medaglia d’argento nella categoria “Grandangolo con modella”. A settembre 2024, invece, ha vinto il titolo italiano “Scudetto del blu” nella categoria “Fotosub Reflex”.

Le congratulazioni del sindaco Caruso

Nel frattempo Franz Caruso, in qualità di sindaco di Cosenza, ha deciso di porgere allo sportivo gli auguri per la nuova competizione ormai alle porte. “Sono certo che confermerà la sua stoffa da campione anche in Spagna – ha spiegato il primo cittadino bruzio – dove terrà alta la bandiera italiana e cosentina. Ciccio Sesso ci ha abituato a grandi successi ed a straordinarie imprese in uno sport, quello della fotografia subacquea appunto, certamente bello ma assai pesante e complesso che pratica per una sfrenata ed incontenibile passione a livelli agonistici dove ha raggiunto traguardi di assoluto primato”.

“Ringrazio Francesco Sesso perché dà lustro alla nostra città. Ogni qualvolta Ciccio è salito sul podio ha portato con sé anche la nostra Cosenza e la nostra Calabria. Ciò è un vanto ed un orgoglio. L’auspicio è di poterlo nuovamente plaudire – ha concluso Caruso – per i successi che anche ai prossimi mondiali saprà raggiungere ed ottenere”.