HomeArea Urbana

Franz Caruso premia Francesco Sesso: vanto cosentino ai Mondiali di fotografia subacquea

Orgoglio della città di Cosenza: Francesco Sesso rappresenterà ancora una volta l'Italia ai campionati del mondo di fotografia subacquea

Alessandro Artuso
Scritto da Alessandro Artuso
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Un vero orgoglio per la città di Cosenza: Francesco “Ciccio” Sesso rappresenterà ancora una volta l’Italia ai campionati del mondo di fotografia subacquea. L’evento si disputerà dal 5 al 12 ottobre 2025 alle Isole Medas, in Spagna.

Lo sportivo calabrese è stato intanto omaggiato e premiato a Cosenza dal sindaco Franz Caruso. Cresce l’attesa per una competizione che si preannuncia ricca di entusiasmo, in salsa tutta calabra.

La carriera di Francesco (Ciccio) Sesso e la passione per la fotografia subacquea

Francesco Sesso è un fotografo e istruttore subacqueo originario di Cosenza. Ha già avuto modo di interfacciarsi con diverse competizioni di livello internazionale, adesso una nuova occasione per raggiungere nuovi prestigiosi traguardi.

Francesco Sesso è anche membro dagli anni Duemila del Club Azzurro FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee). La sua carriera parte dai campionati italiani dove già a fine anni Novanta si è imposto, conquistando il titolo nazionale per quattro volte: è accaduto nel 1999, 2004, 2017 e 2018. È stato vicecampione italiano negli anni 2006, 2016 e 2018.

Francesco Sesso durante una premiazione avvenuta nel 2022 all’interno del Comune di Cosenza

Nel 2019  ha contribuito alla vittoria della Nazionale italiana al Campionato del mondo di Fotografia Subacquea che si è tenuto a Tenerife. Durante lo stesso Mondiale ha conquisto il secondo posto e quindi la medaglia d’argento nella categoria “Close-up”.

Ma non finisce qui perché nel 2021, a Porto Santo (Portogallo), ha confermato e superato i traguardi fin lì raggiunti. In terra lusitana è infatti riuscito a conquistare una medaglia d’argento e un’altra di bronzo nelle varie categorie.

Arrivano due medaglie d’argento nel 2022 con gli Europei di Fotografia Subacquea. Ed è stato ancora una volta salito sul podio al Mondiale di Varadero (Cuba 2023) con una medaglia d’argento nella categoria “Grandangolo con modella”. A settembre 2024, invece, ha vinto il titolo italiano “Scudetto del blu” nella categoria “Fotosub Reflex”.

Le congratulazioni del sindaco Caruso

Nel frattempo Franz Caruso, in qualità di sindaco di Cosenza, ha deciso di porgere allo sportivo gli auguri per la nuova competizione ormai alle porte. “Sono certo che confermerà la sua stoffa da campione anche in Spagna – ha spiegato il primo cittadino bruzio – dove terrà alta la bandiera italiana e cosentina. Ciccio Sesso ci ha abituato a grandi successi ed a straordinarie imprese in uno sport, quello della fotografia subacquea appunto, certamente bello ma assai pesante e complesso che pratica per una sfrenata ed incontenibile passione a livelli agonistici dove ha raggiunto traguardi di assoluto primato”.

“Ringrazio Francesco Sesso perché dà lustro alla nostra città. Ogni qualvolta Ciccio è salito sul podio ha portato con sé anche la nostra Cosenza e la nostra Calabria. Ciò è un vanto ed un orgoglio. L’auspicio è di poterlo nuovamente plaudire – ha concluso Caruso – per i successi che anche ai prossimi mondiali saprà raggiungere ed ottenere”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

aggressione catanzaro marocchino FN

Aggressione a Catanzaro, confermati gli arresti domiciliari per i tre militanti di Forza Nuova

Calabria
CATANZARO – Sono stati confermati gli arresti domiciliari per i tre militanti di Forza Nuova accusati di aver aggredito un giovane cittadino marocchino a...
Antonio Lo Schiavo

Fondi europei nel caos in Calabria, Lo Schiavo: «La Regione li ha gestiti senza...

Calabria
CATANZARO - «La Corte dei Conti conferma ciò che denunciamo da tempo: la gestione dei fondi europei in Calabria è nel caos completo, senza...
Vigili del fuoco intervento azienda rifiuti

Ennesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai morti e un...

Italia
MARCIANISE (CA) - Nuova strage sul lavoro in Italia. Tre operai sono morti in seguito ad una violentissima esplosione verificatasi alle 'Ecopartenope' di Marcianise,...

Consiglio di Stato condanna l’ASP di Cosenza: illegittimo l’incarico di direttore della Chirurgia Generale

Area Urbana
COSENZA - Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la sentenza n. 7205/2025 depositata il 4 settembre 2025, ha definitivamente respinto l’appello presentato dall’ASP...

Firmo: arrestato per violenze alla moglie, anche davanti ai figli minori. L’ultima aggressione in...

Provincia
FIRMO (CS) - I Carabinieri di Lungro hanno arrestato in flagranza ritenuto un marito violento dopo l’ennesima aggressione alla coniuge. I fatti risalgono a...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37392Area Urbana22502Provincia19913Italia8035Sport3876Tirreno2964Università1469
-->
Alessandro Artuso
Altri Articoli di Alessandro Artuso

Leggi ancora

Sciopero treni
Calabria

Sciopero treni in Calabria 21 e 22 settembre 2025: orari, collegamenti...

Due giorni di sciopero dei treni coinvolgono anche la Calabria. Lo stop nazionale riguarda il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord:...
Unica case in Fitto studenti
Area Urbana

Unical, il caro affitti pesa sugli studenti calabresi fuori sede. Case...

COSENZA - Caro affitti? L’Università degli Studi della Calabria ha il primato del caro affitti rispetto agli altri centri calabresi. Ad evidenziartelo è un'indagine...
Italia

Bonus psicologo 2025, ora è possibile compilare la domanda: requisiti e...

Da lunedì 15 settembre è possibile presentare la domanda per ottenere il bonus psicologo 2025. Ecco tutte le informazioni su beneficiari, requisiti da rispettare...

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA