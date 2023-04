Frane nel centro storico, Caruso ai residenti: «abbiamo fatto in un anno quello che non è stato fatto in 12 anni»

COSENZA – “Interverremo per dare soluzione ad un problema annoso e pericoloso”. Lo ha reso noto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, dopo avere incontrato i residenti del Centro Storico che nei giorni scorsi avevano manifestato contro i disagi causati dall’ennesima frana che ha interessato questa zona della città.

“Dopo la messa in sicurezza dell’ultima frana dello scorso 7 aprile nei pressi della Fontana dei Tredici Canali – ha spiegato Caruso nel corso dell’incontro. Abbiamo già attivato la procedura per ottenere il finanziamento e dare una sistemazione definitiva anche a questa. Mentre, lo scorso 6 aprile, abbiamo affidato i lavori e a breve partiranno per quanto riguarda l’intervento sulla strada di via Petrarca, limitata al traffico da più anni lavori”.

Caruso ha annunciato anche che sono state finite le procedure della gara per l’appalto dei quasi 7 milioni di euro che riguardano anche e soprattutto corso Vittorio Emanuele, con la conseguente riapertura di quella strada oltre alla messa in sicurezza di tutto quel costume e per finire il rifacimento del muro di sostegno vicino alla chiesa di Santa Maria di fianco al Conservatorio. “Insomma – ha ricordato ancora il sindaco di Cosenza ai residenti -abbiamo fatto in un anno quello che non è stato fatto in 12 anni”