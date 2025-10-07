HomeArea Urbana

Francesco De Cicco, l’assessore “operaio” di Cosenza: con la sua “politica del fare” va in Consiglio regionale

Dopo anni di impegno per la città di Cosenza, De Cicco conquista un posto in Consiglio regionale e va a Palazzo Campanella per rappresentare le istanze dei cittadini e delle periferie. In città lo trovi ovunque ci sia un problema

COSENZA – Francesco De Cicco raccoglie 6.076 voti e la sua forza elettorale è certamente quella di essere uno degli amministratori più attivi della città di Cosenza. Nel suo ruolo di assessore comunale con delega a Decoro urbano, Manutenzione, Verde pubblico e Mobilità, settori centrali per la gestione quotidiana e lo sviluppo urbano della città, viene definito da molti “l’assessore operaio”.

In città lo si vede spesso mentre si effettuano i lavori di bitumatura delle strade, o in punti in cui si registrano rotture idriche. Recentemente si è battuto in maniera veemente per il servizio idrido e l’erogazione dell’acqua ai cittadini di ogni angolo di Cosenza.

Figura molto vicina al territorio, è noto per il suo approccio diretto con i cittadini e per un’impostazione politica incentrata sulla risoluzione pratica e concreta dei problemi. De Cicco si è guadagnato negli anni una solida base di consenso popolare e la sua esperienza amministrativa è considerata uno dei pilastri operativi dell’attuale giunta comunale guidata dal sindaco Franz Caruso. Chi lo conosce, nel descriverlo dice “ci vorrebbe un De Cicco in ogni Comune”.

Francesco De Cicco: “mi candido”

Ma perchè ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali? La sua volontà era di portare all’interno del Consiglio regionale la voce dei territori e delle fasce di popolazione spesso trascurate dalla politica.

La sua candidatura nasce da un percorso amministrativo radicato, svolto per anni al fianco dei cittadini cosentini, e dalla convinzione che le istanze locali – soprattutto quelle legate a mobilità, infrastrutture, sanità e servizi essenziali come l’acqua – meritino maggiore attenzione anche a livello regionale.

La Calabria “reale”

De Cicco ha più volte dichiarato di voler rappresentare “la Calabria reale”, quella fatta di problemi concreti e quotidiani, ma anche di potenzialità inespresse. Con la sua discesa in campo ha puntato sulla necessità di dare voce a chi, finora, è rimasto ai margini delle decisioni politiche.

La sua candidatura è stata inoltre interpretata come un tentativo di rompere con le logiche dei partiti tradizionali, promuovendo una politica più diretta, pragmatica e vicina alla gente.

