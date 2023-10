Frana ini via Vittorio Emanuele a Cosenza, iniziati i lavori. A dicembre la riapertura

COSENZA – Se le condizioni meteo lo permetteranno, Via Vittorio Emanuele, la strada chiusa dal 2019 a seguito di una frana e dove purtroppo nel 2021 perse la vita il giovane Giampiero Tarasi perché in sella alla propria moto Ducati si schiantò contro uno dei new jersey per impedire il transito delle auto, il prossimo 8 dicembre sarà riaperta al traffico. Ad annunciarlo il sindaco di Cosenza Franz Caruso che stamane ha effettuato un sopralluogo per verificare i lavori di riefficientamento che la ditta ha iniziato ad eseguire. Una chiusura quella di via Vittorio Emanuele che ha creato un danno enorme a tutto il territorio circostante e alla viabilità della parte storica della città. Il sindaco Caruso ha sottolineato come quello di Via Vittorio Emanuele è uno dei 10 interventi previsti sul territorio comunale e gran parte di questi riguardano le periferie della città.

