“Frammenti – Parte Due”: il nuovo libro del giovanissimo scrittore cosentino Alessio Carrozzo

COSENZA – È uscito da poco ed è disponibile su Amazon, il nuovo libro scritto da Alessio Carrozzo dal titolo “Frammenti – Parte Due”, quinto libro del giovane scrittore cosentino (residente a Montalto Uffugo), nonché seconda parte di una raccolta di racconti. La raccolta, ci spiega Alessio, è nata per caso alla fine del 2022, mentre lo scrittore era alle prese con un contest diffuso sui social, dove chi avrebbe vinto sarebbe diventato il protagonista di un racconto. «All’inizio doveva esserci solo un vincitore spiega il giovane – ma poi ci ho preso gusto e ho deciso di selezionare più vincitori, creando così una raccolta».

Frammenti-parte due: il racconto di un viaggio interiore

«Frammenti racconta di un percorso che tutti noi ci troviamo ad affrontare nel corso della nostra vita – ci rivela Alessio – e ogni racconto è una tappa fondamentale della nostra esistenza. Come base per questi racconti ho scelto di utilizzare le caratteristiche di persone reali e alcune vicende vissute dalle stesse. È stato un modo per rendere ancora più verosimile il percorso di cui parlo e per avvicinare più persone alla lettura, essendo che ognuno avrebbe potuto così sentirsi il protagonista di una delle storie».

I temi trattati sono davvero tanti ci racconta Alessio «dall’amore alla paura dei cambiamenti, dalla delusione alla crescita personale». In totale, i racconti di questa seconda parte della raccolta sono quattro: all’inizio c’è “Ora d’aria”, un giallo psicologico in cui le due protagoniste devono scoprire chi è il vero colpevole di un omicidio a cui hanno assistito; dopo è il turno di “Terapia & Cambiamenti”, un racconto diviso in due parti, dove la protagonista prima partecipa a diverse sedute di psicanalisi e poi ritorna nel proprio Paese d’origine a riscoprire con difficoltà le proprie radici.

C’è poi “L’Amore e La Religione (commedia drammatica familiare in tre atti)”, un testo teatrale che parla di problemi familiari e di conflitti generazionali, in una classica famiglia del Sud Italia tra gli anni ’40 e gli anni ’60 del Novecento. Infine, a concludere la raccolta c’è “Ego (Qui e Ora)”, l’epilogo introspettivo dove lo stesso Alessio Carrozzo è il protagonista. “Frammenti – Parte Due”, come il suo predecessore “Frammenti – Parte Uno”, si può trovare su Amazon in formato copertina flessibile, copertina rigida e e-book a questo link: Amazon.it: Frammenti – Parte Due – Carrozzo, Alessio – Libri . E se vivete a Cosenza, nell’area urbana e dintorni, potrete contattare direttamente lo scrittore sui suoi canali social e acquistare una copia direttamente da lui.

https://www.instagram.com/alex_car00/

https://www.facebook.com/alessio.carrozzo.161