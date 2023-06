Fra 299 giorni, il nuovo Pronto Soccorso all’Annunziata di Cosenza

Cosenza – “Fra 299 giorni, l’Ospedale Civile dell’Annunziata avrà il suo nuovo Pronto Soccorso”. E’ quanto ha dichiarato il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di CosenzA, Vitaliano De Salazar nella conferenza stampa dov’è stato presentato il progetto, con i lavori che inizieranno i primi giorni del mese di luglio.

Un progetto che prevede un pronto soccorso che dagli attuali 500 mq disponibili si passerà a 900 mq, con una nuova redistribuzione dei servizi a partire da percorsi di cura chiari, barellati, positivi e negativi. Tre postazioni di triage, una sala di biocontenimento che sarà utilizzata in caso di necessità attivando delle pareti attrezzate che caleranno dal soffitto. Ci sarà una shock room, una sala gessi, una Tac ed radiologia polifunzionale. Gli ambulatori passeranno da 3 a 6, tra cui l’ambulatorio per pazienti fragili, ortopedico e sala gesso, prima inesistenti. “Insomma – ha spiegato De Salazar – un pronto soccorso come esiste dappertutto e come è previsto dalla legge.

Con la ottimizzazione degli spazi e dei servizi – ha proseguito sempre il commissario – ci sarà anche una migliore redistribuzione del personale medico. Che questo non vuol dire risolvere il problema che riguarda tutto il territorio nazionale”. Un pronto soccorso, quello attuale che in questo primo semestre, rispetto a quello del 2022 ha fatto segnare un trend positivo, con circa 25 mila accessi rispetto ai 15 mila dello scorso semestre.