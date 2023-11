Fondazione Roberta Lanzino, a Cosenza un corteo e borse di studio agli studenti

COSENZA – Saranno consegnate sabato 25 novembre le borse di studio ‘Roberta Lanzino’ contro la violenza alle donne e ai minori. L’incontro in programma alle ore 9,00 presso il liceo Scorza di Cosenza. L’iniziativa giunta alla XVIII edizione ha impegnato i ragazzi sul tema “Gli adolescenti si interrogano. E’ questa la società in cui vogliamo vivere? Analisi dei punti di orza e dei punti di debolezza.”

La mattinata sarà introdotta dai saluti istituzionali del dirigente scolastico Aldo Trecoci, da Matilde Lanzino, presidente della Fondazione Roberta Lanzino. Saranno presenti il sindaco di Cosenza, Franz Caruso e l’assessore al welfare della Regione Calabria, Emma Staine. La relazione affidata alla psicologa Lucia Nardi a cui seguirà la presentazione dei lavori del concorso e la premiazione dei vincitori.

In programma alle 11, 30 il XV corteo ragazze e ragazzi insieme contro la violenza alle Donne e ai minori. Il percorso interesserà: piazza Zumbini- Via Nicola Serra, pizza Loreto, via Caloprese, piazza Bilotti, Corso Mazzini. La manifestazione si chiuderà in piazza XI settembre. Al corteo prenderà parte anche la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro.

Matilde Lanzino: “la prevenzione parte dalle scuole”

“Da anni la Fondazione Roberta Lanzino lavora nelle scuole della Calabria – afferma la presidente Matilde Lanzino- convinti da sempre che la violenza alle donne vada contrastata con la prevenzione e la vicinanza ai giovanissimi.” “ Il dibattito oggi in atto nel Paese ci dice che la strada è quella giusta”. “ Nelle scuole attraverso un percorso di ricerca e approfondimento, gli adolescenti e le adolescenti vengono chiamati a riflettere sulle mille sfaccettature con cui la violenza contro le donne si declina ancora oggi, sia nelle tante disparità che appartengono alla cultura e alla storia del passato e del presente – conclude Matilde Lanzino- come pure alla vita di tutti i giorni”