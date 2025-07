FlixBus potenzia i collegamenti con Cosenza. Da Bolzano a Trapani oltre 50 destinazioni. E vinci un viaggio gratis

- Advertisement -

COSENZA – Per questa estate FlixBus potenzia le tratte con Cosenza e la Calabria per offrire, a chi parte dal territorio, ancora più opportunità di viaggio in tutta Italia. Il servizio su gomma del gruppo Flix, che punta a trasformare il settore del trasporto collettivo offrendo soluzioni di viaggio a lunga percorrenza sostenibili e per tutte le tasche in autobus e in treno in più di 40 Paesi del mondo, amplia i collegamenti con la città e il suo territorio, dalla Valle del Crati allo Ionio.

Flixbus: Roma, Bari e la Sicilia le mete preferite dai cosentini

Cosenza è collegata con oltre 50 destinazioni in Italia e all’estero. Nel Cosentino, FlixBus collega in tutto oltre 20 località dalla Valle del Crati alla costa ionica, molte delle quali sono piccoli centri. Inoltre, la società degli autobus verdi ha analizzato le prenotazioni con partenza dalla città fino a settembre 2025: i dati che emergono fotografano le preferenze dei Cosentini per le vacanze di quest’anno. Roma e Bari sono le mete preferite dai Cosentini per le vacanze estive, ma è la Sicilia la regione che riscuote più successo in top 10. Ecco la classifica delle top 10 località preferite:

Roma Bari Aeroporto di Fiumicino Catania Gallipoli Napoli Milano Palermo Messina Firenze

Da Cosenza verso oltre 50 destinazioni: tutta l’Italia è collegata

Oggi da Cosenza si possono raggiungere, senza alcun cambio, oltre 50 destinazioni in tutta Italia: da un lato, questo consentirà ai Cosentini di scegliere fra mete diversissime per i loro viaggi. Dall’altro, grazie all’incremento nella frequenza dei collegamenti le linee FlixBus potranno contribuire a incentivare la scoperta della provincia di Cosenza e della Calabria intera.

Per tutta l’estate, Cosenza sarà collegata con Roma e Bari oltre 30 volte alla settimana, con Catania e Messina fino a 26 volte alla settimana e con Napoli e Firenze fino a 20. Sale anche la frequenza sulle corse attive da e verso Milano (fino a 13 alla settimana) e Palermo (fino a 12). A queste si affiancano le tratte con località di mare come Policoro (a meno di due ore) e Metaponto (a due ore e 20 minuti).

Completano il quadro i collegamenti con gli aeroporti, per chi è in partenza verso l’estero: fino a settembre, opereranno fino a 14 corse alla settimana verso gli aeroporti di Catania, Fiumicino e Bari. Come sempre, sia sulle tratte transfrontaliere che su molte rotte domestiche saranno attivi anche collegamenti notturni che permetteranno a chi viaggia di ottimizzare i tempi.

Dalla Valle del Crati allo ionio, passando per la Sila: località servite

Anche il litorale ionico assisterà a un aumento delle tratte fra Sibari, Corigliano-Rossano, Mirto Crosia, Pietrapaola, Calopezzati, Mandatoriccio e Cariati e città come Roma, Napoli, Milano, Torino e Bologna.

Ma il potenziamento dell’offerta nel territorio cosentino non si limita alle aree interessate dal turismo balneare. Nell’area del Pollino, FlixBus opererà settimanalmente collegamenti diretti con Castrovillari, Frascineto, Firmo e Mormanno; nella Valle del Crati, gli autobus verdi continueranno a garantire corse verso Acri, Bisignano, Luzzi, Torano Castello, Tarsia, Mongrassano e Spezzano Albanese; completano il quadro le tratte operative verso l’area della Sila, dove FlixBus raggiunge San Giovanni in Fiore, San Giorgio Albanese, Vaccarizzo Albanese e Santa Sofia d’Epiro.

I 10 anni di FlixBus in Italia: viaggi gratis verso 6.800 destinazioni

Quest’anno FlixBus compie 10 anni in Italia, e vuole celebrare questo traguardo insieme alle persone che, dal suo lancio sul mercato italiano nel 2015, hanno utilizzato il servizio nel Paese. Per coinvolgerle nei festeggiamenti l’operatore ha lanciato un concorso social mettendo in palio viaggi andata-ritorno verso una qualsiasi fra le 6.800 destinazioni raggiunte in tutto il mondo. Per partecipare, è sufficiente scattare una foto del proprio viaggio a bordo di FlixBus e condividerla su Instagram taggando l’account @flixbus con l’hashtag #10FlixBusIT. Ogni settimana, fino al 17 agosto, sarà premiata una foto. Tutti i dettagli sono reperibili nella sezione dedicata del sito: Partecipa al concorso per i 10 anni di FlixBus in Italia!