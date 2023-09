Flash Mob di protesta dell’Auser di Rende: ancora senza sede

RENDE – Sit in di protesta questa mattina da parte dei soci del centro sociale Auser di Rende dopo che i commissari prefettizi del Comune d’oltre Campagnano non hanno rinnovato la convenzione per potere utilizzare la struttura in via Panagulis. I manifestanti, con a capo il presidente, Elena Hoo, rivendicano degli spazi adeguati dove potere svolgere le loro attività socio-culturali.

I commissari prefettizi avrebbero individuato una struttura per l’associazione in una località più periferica, dove tra l’altro, mancherebbero numerosi servizi che come ha spiegato sempre, equivarrebbe ad isolare ancor di più i fruitori del centro, ossia gli anziani.