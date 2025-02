Fisioterapisti idonei in graduatoria “ma Asp Cosenza recluta quelli con Partita Iva”

- Advertisement -

COSENZA – “Assemblea numerosa e partecipata di lavoratori, operatori delle professioni sanitarie fisioterapisti calabresi, risultati idonei nella graduatoria regionale bandita dall’ASP di Cosenza nel 2017 ed espletata nel 2022 si è riunita per discutere e affrontare il tema della disponibilità di un’occupazione stabile e duratura presso l’ASP”. Lo dichiara il Comitato Fisioterapisti Idonei nelle graduatorie dell’Asp di Cosenza.

“Si tratta di professionisti altamente qualificati nel settore della riabilitazione, che hanno superato una selezione concorsuale pubblica, composta dalla valutazione di titoli e da tre prove d’esame (scritta, pratica e orale). Il Consiglio Regionale, in data 21 gennaio 2025, ha approvato una proposta di legge che prevede la proroga delle graduatorie degli Enti e delle Aziende Sanitarie, approvate nel 2023 e in scadenza nel 2025, estendendo la validità della graduatoria dei fisioterapisti fino al 2027. Tuttavia, i lavoratori e gli operatori sanitari esprimono sconcerto e preoccupazione per la recente manifestazione di interesse pubblicata dalla dirigenza dell’ASP di Cosenza in data 18/02/2025 e in scadenza il 28/02/2025, che prevede il reclutamento di fisioterapisti con contratti di collaborazione a PARTITA IVA. L’assemblea dei lavoratori considera questa scelta inadeguata e non risolutiva per far fronte alla cronica carenza di personale fisioterapico nella Regione Calabria, soprattutto alla luce dell’esistenza di una graduatoria concorsuale vigente, che conta 209 fisioterapisti idonei, ferma alla 41ª posizione dopo due anni.

Alla luce di questa situazione, il coordinamento dei fisioterapisti idonei chiede un

**URGENTE** confronto con la Dirigenza Regionale del comparto sanitario e con il

Direttore dell’ASP di Cosenza, con l’obiettivo di:

Attivare la graduatoria vigente, garantendo assunzioni a tempo indeterminato

per far fronte alla carenza di personale.

Assicurare la continuità del servizio sanitario regionale, evitando interruzioni o

carenze nell’erogazione delle prestazioni riabilitative.

Garantire una gestione finanziaria più sostenibile, evitando i maggiori costi e gli

sprechi derivanti dal ricorso a collaborazioni con PARTITA IVA e da nuove

procedure di selezione.

Utilizzare la graduatoria esistente anche per assunzioni a tempo

determinato nell’ambito di attività progettuali finanziate con fondi extraaziendali, anziché ricorrere a manifestazioni d’interesse per collaborazioni a

PARTITA IVA. Queste ultime, infatti, non possono in alcun modo sostituire una

graduatoria di concorso pubblico, che include professionisti qualificati che

hanno investito tempo, studio e dedizione per superare una selezione e risultare

idonei.

Salvaguardare il capitale umano già selezionato, evitando la dispersione di

professionisti altamente qualificati.

L’assemblea dei lavoratori – conclude la nota – ha quindi deciso di costituire il “COMITATO

FISIOTERAPISTI IDONEI graduatoria ASP Cosenza” con l’obiettivo di avviare un

percorso di confronto con le istituzioni regionali di settore, la direzione dell’ASP di

Cosenza e il management aziendale. Saranno organizzate iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione, affinché venga data priorità all’utilizzo della graduatoria esistente, garantendo stabilità occupazionale e un servizio sanitario efficiente per i cittadini calabresi”.