Firmato un accordo tra Confcommercio e San Giovanni in Fiore per il rilancio delle aree interne

COSENZA – Un protocollo d’intesa per il rilancio delle aree di montagna è stato sottoscritto tra Confcommercio Cosenza e il Comune di San Giovanni in Fiore. Le parti, ognuna nell’ambito delle proprie competenze, collaboreranno per assistere, tutelare e supportare le imprese operanti nel territorio del Comune della Sila cosentina, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione dei negozi di vicinato e a incrementarne le capacità competitive sul mercato.

Riqualificare e rigenerare il tessuto economico e sociale della città, per arrestare i progressivi fenomeni di desertificazione e le conseguenti ricadute negative in ambito ambientale, sociale ed economico; sviluppare azioni di marketing che incrementino la capacità attrattive del territorio; predisporre bandi ad hoc per le attività dei piccoli comuni a rischio spopolamento che incentivino nuove attività e che supportino quelle esistenti.

Nell’accordo è previsto anche il sostegno alla proposta sulle ZEM, lanciata da Confcommercio, per supportare ed incentivare l’attività imprenditoriale e generare esternalità positive relative ai servizi e alle infrastrutture nelle aree a grande vocazione e potenzialità imprenditoriale e sociale.