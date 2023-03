Fiera di San Giuseppe, il bilancio del sindaco. «L’avrei voluta nel centro storico di Cosenza, ma…»

COSENZA – Appena terminato uno degli eventi più attesi dei cosentini, abbiamo intervistato il primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso, che ha stilato un bilancio finale sulla nota kermesse cittadina. Naturalmente non sono mancate le polemiche e le richieste da parte dei nostalgici sul ritorno della fiera nel centro storico, che ,ormai, con il cambio di location sembra aver perso il suo fascino originale rischiando di perdere il legame con una tradizione pluricentenaria.

L’evento si è concentrato solo su una parte di Viale Parco per poi dislocarsi su Piazza Matteotti e la Villa Nuova, tralasciando la zona interessata dai lavori del Parco Benessere. “Un bilancio assolutamente positivo”, ha spiegato il Sindaco Caruso ai nostri microfoni, “C’è stata una notevole partecipazione, un’affluenza di pubblico che non si registrava da anni alla Fiera di San Giuseppe, per cui il gradimento del pubblico e degli espositori sono l’indice più attendibile della buona riuscita della manifestazione.”

Alla domanda “Ritornerà la fiera nel centro storico?” il primo cittadino bruzio ha risposto sostenendo che “Come tutti sanno, io avrei voluto realizzare la fiera nella sua sede storica e tradizionale ma le leggi attualmente in vigore in materia di sicurezza dei grandi eventi non consentono di organizzare un evento di tale portata nel centro storico a causa della mancanza di vie di fuga. L’unico intervento che potrò realizzare nei prossimi anni è quello di spostare dei singoli settori della fiera in alcuni punti del centro storico dove non è richiesta una particolare predisposizione delle vie di fuga.

L’intera fiera ,purtroppo, – conclude Caruso – non potrà godere dello sfondo della città vecchia. Programmeremo già sulla scorta di quelle che sono state le entrate di quest’anno, quelli che saranno gli investimenti per il futuro, se sarà possibile destinare al centro storico un settore specifico ed importante della fiera, terrò fede al mio originario programma cercando di mantenere viva il più a lungo possibile quello che ancora oggi è per Cosenza ed i cosentini la fiera di San Giuseppe”.