COSENZA – In occasione della Fiera di San Giuseppe, in programma da giovedì 16 a domenica 19 marzo, resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado. Lo ha stabilito il Sindaco Franz Caruso con un’apposita ordinanza nella quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici della città di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati.

Nel provvedimento di chiusura rientrano le scuole dell’infanzia, secondarie di primo e di secondo grado, ad eccezione dei nidi d’infanzia. L’ordinanza del Sindaco prevede anche la sospensione delle attività didattiche del Conservatorio statale di Musica “Stanislao Giacomantonio”. Le attività scolastiche riprenderanno lunedì 20 marzo, dopo la conclusione della Fiera di San Giuseppe e clou dell’evento di domenica 19 marzo.

Fiera di San Giuseppe, “notevole afflusso veicolare”

Il provvedimento del Sindaco è stato adottato in considerazione del fatto che, in occasione della Fiera di San Giuseppe, “si verifica puntualmente un fortissimo incremento del traffico veicolare proveniente da tutta la provincia, ma anche per gli ostacoli alla circolazione derivanti dalla presenza in città di cantieri aperti, per lavori in corso, e per la chiusura di un’arteria importante come Viale Mancini che ostruisce l’ordinaria circolazione, rendendo difficoltoso raggiungere le scuole cittadine”.

Scuole, consentite attività concorsuali e progetti calendarizzati

Le misure adottate si sono rese necessarie anche per diminuire sensibilmente il notevole afflusso di autovetture sulle strade cittadine e per tutelare la sicurezza degli alunni, dei loro genitori e di tutti i cittadini, anche per dare loro la possibilità di visitare l’evento fieristico. Nell’ordinanza il Sindaco Franz Caruso dà facoltà ai dirigenti scolastici e al direttore del Conservatorio di Musica di valutare l’apertura dei propri istituti per autorizzare lo svolgimento di attività concorsuali e/o progetti calendarizzati negli stessi giorni e relativi ad attività extra curriculari.