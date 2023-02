Fiera di San Giuseppe: attesi mille espositori. Location su Viale Parco, piante e piatti in altre zone

COSENZA – Con l’apposita approvazione della delibera di Giunta, la Fiera di San Giuseppe scalda i motori e si svolgerà regolarmente nella tradizionale data di marco. L’evento fieristico più antico della città di Cosenza si terrà, come ha spiegato, l’assessore al Commercio, Massimiliano Battaglia, dal 16 al 19 marzo. Sono attesi circa 1.000 standisti, che saranno allocati (per la maggior parte) lungo la parte finale di Viale Parco come avvenuto nell’edizione 2022. Gli stand di piatti e ceramiche e quelle con le piante, invece, saranno sistemati in altre due zone della città. Insomma, tutto è pronto anche per accogliere nuovamente un numero importante di espositori che riporta l’evento più atteso dai cosentini ai numeri pre covid.

Fiera di San Giuseppe, le location di piatti e ceramiche e piante

Oltre ad un ritorno numeroso di espositori, le novità di quest’anno riguarderanno, come detto, gli stand con i piatti e le ceramiche che saranno allocati in via Sertorio Quattromani, che unisce la città vecchia con quella nuova. Mentre fiori e piante saranno sistemati nei pressi della Villa Nuova. Insomma, è davvero tutto pronto, per un evento a cui il sindaco Franz Caruso tiene in modo particolare e che, oltretutto, rappresenta un vero e proprio marcatore identitario per la città di Cosenza.

Soddisfatto anche l’assessore Massimiliano Battaglia che ieri ha anche spento le polemiche sulla mancanza del bando “il percorso è quello dello scorso anno. Le novità sono nelle location di alberi e pianti, che saranno allocati nella Villa Nuova e poi nel (ri)portare piatti e ceramiche in via Sertorio Quattromani. Cosa che ha voluto fortemente il sindaco di Cosenza che tiene molto alla fiera. Torniamo alla data del 19 marzo, dopo lo slittamento dello scorso anno dovuto alla pandemia. La fiera di San Giuseppe ha sempre aperto il calendario fieristico e quindi avremo la presenza di un numero cospicuo di espositori”.