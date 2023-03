Fiera di San Giuseppe al via e baciata dal sole. Attese migliaia di persone, oggi il taglio del nastro

COSENZA – Sarà ufficialmente inaugurata questo pomeriggio, alle ore 16.30, l’edizione 2023 della Fiera di San Giuseppe. Con il tradizionale ed augurale taglio del nastro sua viale Giacomo Mancini, alla presenza del Sindaco Franz Caruso, prende dunque il via una 4 giorni che da qui a domenica porterà in città migliaia di persone per l’atteso evento fieristico. Già da questa mattina i primi visitatori si sono riversati lungo il percorso pedonale di quasi 3 chilometri tra stand e bancarelle.

Dopo due anni di stop per la pandemia e l’edizione in tono minore dello scorso anno, la Fiera di San Giuseppe, edizione 2023, torna a svolgersi nel periodo in cui si festeggia San Giuseppe, sancendo di fatto il ritorno alla normalità dopo gli anni della pandemia. E sarà una fiera accompagnata dal sole e con un clima praticamente primaverile per tutta la durata dell’evento.

Fiera di San Giuseppe su Viale Mancini, Piante alla Villa Nuova

L’edizione 2023 della Fiera di San Giuseppe “che sarà caratterizzata da una importante componente sociale” come ha affermato il sindaco Franz Caruso, prevede numeri importanti con decine di migliaia di visitatori da qui a domenica, oltre 569 richieste di espositori pervenute e un percorso complessivo di circa 2,97 KM. Location principale sarà quella consueta, ovvero quella pedonale viale Giacomo Mancini dalla soprelevata fino ai confini di Rende, in particolare la parte finale non interessata dai lavori del Parco Benessere. La Villa Nuova, invece, è destinata agli espositori di piante e ceramiche.

Tra le novità dell’edizione 2023 della Fiera di San Giuseppe ha rivestito un ruolo di primo piano anche l’utilizzo dei sistemi informatici per le procedure di recepimento delle richieste di partecipazione e di assegnazione dei moduli agli espositori, compreso i relativi pagamenti effettuati tramite PagoPa.