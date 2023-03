Fiera di San Giuseppe, nuove disposizioni sul traffico

COSENZA – Il Comando della Polizia Municipale ha adottato una serie di provvedimenti di disciplina del traffico, anche nelle giornate di allestimento e disallestimento dell’evento fieristico. Misure volte a salvaguardare la sicurezza, nonché la fluidità della circolazione stradale, limitando i disagi per la cittadinanza.

In particolare, dalle ore 7,00 di mercoledì 15 alle ore 7,00 di lunedì 20 il divieto di transito su:

– Viale Giacomo Mancini, da via G. Marafioti a 50 metri prima della rotonda con via L.Mancuso-Caduti di Razzà, su entrambe le carreggiate, incluse le bretelle complanari, eccetto il tratto della carreggiata nord da via A.Scopelliti a via A. Marino.

– Via A.Scopelliti, nel tratto compreso tra via L. Grasso a piazza G. Impastato.

– Piazza Giacomo Mancini, nell’area compresa tra Piazza Giacomo Matteotti e via Cesare Baccelli (lato stazione FF.CC.)

– Via Cesare Baccelli.

Divieto di sosta con rimozione, sempre dalle ore 7,00 di mercoledì 15 alle ore 7,00 di lunedì 20 su:

– Piazza Giacomo Mancini, da Piazza G. Matteotti a via C. Baccelli;

– Via Cesare Baccelli, per tutta la sua estensione;

– Via G.Marafioti, da via C. Curcio a viale Paolo Borsellino;

– Traversa da via C. Curcio a viale G. Mancini (all’altezza del Supermercato MD), lato destro;

– Traversa da viale G. Mancini a via C. Curcio (all’altezza del negozio di ottica) , lato destro;

– Via A.Scopelliti, da piazza G. Impastato a via L. Grasso;

– Via A.Marino, su ambo i lati, da via Popilia a viale G. Mancini;

– Viale Giacomo Mancini, per tutta l’estensione del tratto compreso tra da via G. Marafioti e la Rotonda con via L. Mancuso-Caduti di Razza’, incluse le bretelle complanari.

– Piazza della Vittoria, per tutta la sua estensione.

Nel caso di elevata concentrazione e movimentazione pedonale, sarà, altresì istituito il divieto di transito su Via G.Marafioti, da via Popilia a via Paolo Borsellino e su Piazza della Vittoria, da corso Umberto a viale Trieste e, inoltre, il senso unico di marcia su Via C.Curcio, da via G. Marafioti a via A. Guarasci.

Le linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della fiera.