Fiera a Cosenza, CON.SI.PE denuncia «vietato l’accesso al carcere alla Polizia Penitenziaria»

COSENZA – Il CON.SI.PE – Confederazione sindacati Penitenziaria – interviene su quanto accaduto il 17 marzo scorso a Cosenza, durante la fiera di San Giuseppe, relativamente al divieto di accesso alla casa circondariale per la Polizia Penitenziaria. “Questa Organizzazione Sindacale – viene spiegato – è profondamente amareggiata per quanto accaduto nella giornata del 17 marzo, quando alcune unità di Polizia Penitenziaria, si stavano recando presso la “propria” caserma per varie motivazioni e gli è stato negato il transito e l’accesso ai propri parcheggi all’interno della casa circondariale di Cosenza da parte della Polizia Municipale”.

“Fatto molto grave – dichiarano dal sindacato – che ha provocato diverse problematiche. Il personale dopo essersi qualificato, doveva transitare liberamente e senza dare nessuna spiegazione alla polizia locale anche in virtù della riservatezza dei doveri d’ufficio”.

“Il comportamento avuto dagli addetti ai controlli della viabilità – sottolinea il CON.SI.PE. – è inaccettabile avrebbe anche potuto causare interruzione di pubblico servizio nonché gravissime conseguenze in caso di disordine in carcere rivolte o intervento immediato di rinforzi. Tanto si segnala anche alla luce dei buoni rapporti che hanno sempre contraddistinto le Forze dell’Ordine in particolare la Polizia Municipale ma soprattutto, si segnala per evitare che tale comportamento si ripeta“.

Il sindacato ha segnalato la vicenda attraverso una missiva rivolta tra gli altri al sindaco Franz Caruso, al comandante della Polizia Municipale, al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, al direttore della casa circondariale.