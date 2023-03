Fico (M5S) a Cosenza: «sul Ddl Calderoli, Occhiuto scelta scellerata»

COSENZA – E’ cominciato dalla città dei Bruzi il tour calabrese dell’ex presidente della Camera, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle contro la Riforma Calderoli. Fico è stato accolto dalla deputata cosentina Anna Laura Orrico, e in un convegno hanno spiegato le ragioni per le quali l’Autonomia Differenziata penalizza le regioni del Sud.

L’ex presidente della Camera ha esordito criticando il voto favorevole del presidente delle Regione Calabria, Roberto Occhiuto al Ddl Calderoli, definendolo un voto scellerato che indebolisce la Calabria e i calabresi e che con l’Autonomia differenziata avremo un Paese a due velocità.

Mentre, con il nuovo segretario del Partito Democratico, Roberto Fico ha fatto intendere che ci potrà essere un punto di incontro se ci saranno condivisioni su temi come il salario minimo, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, reddito di cittadinanza e soprattutto sulla guerra in Ucraina, questione che in questi ultimi mesi ha ulteriormente allontanato i due partiti.