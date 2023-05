Fibromialgia: anche in Calabria l’iniziativa ‘Piantiamo la Salute’, domani a Cosenza

COSENZA – Anche in Calabria l’iniziativa “Piantiamo la Salute” in concomitanza con la Giornata Mondiale Fibromialgia e MCS (Sensibilità Chimica Multipla). In diverse località della regione Calabria si terranno incontri – dibattiti per sensibilizzare e far conoscere a studenti e cittadini la Fibromialgia, una malattia non riconosciuta dal S.S.N. alla fine di ogni evento sarà messo a dimora un albero come simbolo per la salute del pianeta e delle persone.

La Giornata Mondiale Fibromialgia e MCS è promossa dal CFU-Italia odv e da VAS-APS Onlus (Associazione Verdi Ambiente e Società) con la collaborazione del Comando Unità Forestali, Alimentali e Agroalimentari Carabinieri e il patrocinio dei Comuni Italiani.

Chi pianta un albero pianta una speranza. Dopo l’iniziativa del 9 Maggio a Mongiana (Vv) al centro Visite “Villa Vittoria, le altre tappe prevedono domani, 15 maggio a Cosenza, il 23 a Petilia Policastro (Kr) ed il 27 maggio a Reggio Calabria.

L’iniziativa a Cosenza

Piantiamo la Salute è in programma il 15 maggio alle 11 nell’Aula Magna IIS Alberghiero Mancini-Tommasi via Gravina, parcheggio lato destro di Palazzo Arnone di Cosenza.