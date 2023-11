Festività natalizie a Cosenza: il Sindaco chiede aiuto a imprenditori e associazioni della città

COSENZA – “Con l’approssimarsi delle festività natalizie l’Amministrazione comunale intende promuovere una serie di iniziative che, nello spirito di collaborazione tra Comune, cittadini, associazioni ed imprenditori, instaurato in questi ultimi due anni, possa coinvolgere l’intera città“. Lo ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso nell’annunciare, per mercoledì prossimo, 15 novembre, a Palazzo dei Bruzi, alle ore 15,00 un incontro con alcuni imprenditori della città – sono già 15 quelli che hanno già aderito – per mettere a punto nella massima condivisione le idee per l’organizzazione di una serie di attività in vista del prossimo Natale”.

Mercoledì 15 incontro in Comune, 15 imprenditori hanno già aderito

“Anche lo scorso anno – sottolinea il Sindaco Franz Caruso – questa collaudata partnership diede buoni frutti e proprio con l’obiettivo di proseguire quel percorso che ha fatto registrare l’adesione di molti sponsors, amici della città, intendiamo chiamare a raccolta quanti siano in grado di assicurare la propria disponibilità per organizzare al meglio le iniziative che insieme riusciremo a concertare. Registriamo con soddisfazione che già 15 imprenditori, con particolare generosità, hanno accolto l’appello dell’Amministrazione comunale e auspichiamo – ha detto ancora Franz Caruso – che altri lo facciano anche in tempo utile per partecipare all’incontro di mercoledì 15 novembre“. L’invito è, infatti, rivolto a tutti gli imprenditori che vogliono partecipare.

Serve coinvolgere quanti più soggetti possibile

Il primo cittadino sarà coadiuvato nell’incontro di mercoledì dal consigliere comunale Francesco Turco, Presidente della commissione urbanistica di Palazzo dei Bruzi. “Guardiamo – ha aggiunto Franz Caruso nel preannunciare l’incontro – oltre le difficoltà economiche dell’Ente, cui stiamo ponendo rimedio, e, in uno sforzo comune, lavoriamo per vestire a festa la città con ogni iniziativa utile. Per farlo è necessario coinvolgere quanti più soggetti (associazioni, commercianti, imprenditori, professionisti e singoli cittadini) che, mossi da un profondo senso di appartenenza e di solidarietà, possano contribuire a realizzare quelle attività in grado di restituire a Cosenza l’immagine festosa e gioiosa delle festività natalizie e di fine anno, nel segno della tradizione, ma anche di una visione più moderna”.

Fondo per le sponsorizzazioni

“Già lo scorso anno un gruppo di imprenditori ha mostrato, in maniera del tutto disinteressata, una grande generosità verso la città. Quest’anno, siamo certi, riusciremo a fare ancora di più per dare a Cosenza un Natale ancora più bello e assegnarle quella centralità che merita ampiamente. Colgo l’occasione per sottolineare – ha poi concluso il Sindaco – che l’Amministrazione si è dotata di uno specifico fondo per le sponsorizzazioni che consente, a coloro che intenderanno fare delle donazioni, di richiedere regolare certificazione ai fini delle detrazioni fiscali“.