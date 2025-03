Festa di San Giuseppe: anche Serra Spiga ha solennizzato, per il primo anno, la festività del 19 marzo

- Advertisement -

COSENZA – La celebrazione della figura di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ragion per cui nello stesso giorno si festeggiano anche i papà, è certamente molto importante nella Chiesa che ha dichiarato San Giuseppe protettore della Chiesa universale nel 1871. Cosenza, in particolare, avverte in maniera molto sentita questa ricorrenza sia a livello religioso che comunitario. Questo perché al Santo è legata, sin dal ‘900 la Fiera di San Giuseppe, che ha origini antichissime, ma che prende il nuovo nome in quanto strettamente legata al culto del santo che si venerava nella chiesa di S. Gaetano, nel centro storico della città, dove allora si organizzava.

Dopo San Gaetano anche Serra Spiga

Ed è proprio nella parrocchia di San Gaetano che, al termine del novenario, S.E. Monsignor Giovanni Checchinato ha presieduto, questa mattina, alle 11.30, alla Santa Messa a cui è seguita la benedizione alla città. Ma gli appuntamenti in onore di San Giuseppe si sono arricchiti di nuovi importanti momenti di venerazione tra cui la processione e la successiva Santa Messa, sempre presieduta da Monsignor Checchinato, a Serra Spiga dove si è così solennizzato, per il primo anno, la festività del 19 marzo ed a cui il sindaco Franz Caruso non ha voluto far mancare la rappresentanza dell’Amministrazione Comunale che ha affidato al consigliere Francesco Turco, delegato ai rapporti con le confessioni religiose.

“Da laico, sin dal mio insediamento – dichiara il sindaco Franz Caruso – ho sempre instaurato un ottimo rapporto con la Chiesa cosentina a cui riconosco, con gratitudine, la vicinanza ed il sostegno che essa offre a quanti sono meno fortunati di altri”.

“Nel segno di questa riconoscenza, la sinergia e la collaborazione tra l’istituzione religiosa e quella comunale si rafforza giorno dopo giorno, anche grazie al lavoro del mio delegato Francesco Turco, in un impegno armonico e concorde a favore della comunità cosentina. Ritengo, pertanto importante assicurare sempre la presenza dell’Amministrazione Comunale alle celebrazioni della nostra Chiesa e, quella di oggi a Serra Spiga, è molto avvertita perché, appunto, in questo quartiere a me particolarmente caro, si celebra in maniera solenne la venerazione di San Giuseppe, molto amato dalla nostra comunità. Sicuramente durante la processione si sono notati i lavori in corso su aree pubbliche ed edifici, attraverso i quali, una volta ultimati, realizzeremo il progetto di riqualificazione urbana che abbiamo posto in essere e che servirà a restituire ai residenti ed a tutti i cosentini luoghi di aggregazione pubblica belli ed armonici e soprattutto strade moderne e sicure. A tal fine, chiedo di avere ancora un poco di pazienza ai miei concittadini per i cantieri aperti, che sono preludio di rigenerazione per l’intera zona”.

Il consigliere delegato Francesco Turco ha partecipato alla processione ed alla festa del quartiere provvedendo alle luminarie, alla banda ed ai fuochi d’artificio ” per colorare – ha sostenuto Francesco Turco – e rendere più belle le celebrazioni in un quartiere a cui è profondamente legata la mia storia personale e che, grazie alla volontà ed all’impegno del sindaco Franz Caruso e degli assessori Pina Incarnato e Damiano Covelli, presto tornerà e nuova vita”.