Festa per i 77 anni della Repubblica, manifestazione a Cosenza in piazza 11 Settembre

COSENZA – Venerdì 2 giugno 2023 l’Italia i 77 anni della Repubblica, di democrazia e di libertà. A Cosenza la manifestazione si svolgerà in Piazza 11 Settembre. Dalle ore 10,00 si procederà con lo schieramento della Rappresentanza Militare, l’afflusso di gonfaloni e labari, e l’arrivo ed il posizionamento del 1° Reggimento Bersaglieri. A seguire la resa degli onori al Prefetto di Cosenza, dott.ssa Vittoria Ciaramella, la cerimonia dell’alza Bandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

La cerimonia continuerà con la consegna dei diplomi di onorificenza all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana e delle Medaglie d’Onore. A seguire il Prefetto Ciaramella terrà un “Battesimo Civico” consegnando simbolicamente il testo della Costituzione ad alcuni giovani cosentini che quest’anno sono divenuti o stanno per divenire maggiorenni. Il “Battesimo Civico” sarà per gli interessati un compleanno particolare e fondamentale per la loro partecipazione alla vita sociale e politica della Nazione. Con tutti i diritti e doveri che la Carta Costituzionale Italiana affida ai nuovi maggiorenni.

Insigniti OMRI:

Cavaliere Ruggiero Altimari

Cavaliere Paolo De Bastiani

Cavaliere Salvatore De Luca

Cavaliere Luca Fusaro

Cavaliere Carmine Gatti

Cavaliere Antonio Gatto

Cavaliere Antonio Santo Lettieri

Cavaliere Gianpiero Palazzo

Cavaliere Eleonora Aloise Pegorin

Cavaliere Francesco Antonio Provenzano

Cavaliere Agatino Saverio Spoto

Cavaliere Vincenzo Strangis

Cavaliere Roberto Tabaroni

Cavaliere Giuseppe Todaro

Ufficiale Osvaldo Caccuri

Ufficiale Michele Maria Spina.

Commendatore Antonella Granata

Medaglie d’Onore:

– a Gregorio Bruno

– alla memoria di Cosmo Strigaro

alla memoria di Edoardo Carlino.

Nella mattinata del 2 giugno, su Corso Mazzini, saranno allestiti dei gazebo informativi, ove verranno anche esposti dei mezzi appartenenti ai vari Corpi militari, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco mentre le vetrine degli esercenti commerciali saranno imbandierate con il tricolore. La manifestazione sarà accompagnata dall’esecuzione di brani musicali a cura della Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza.