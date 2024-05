Festa della Repubblica, Corpus Domini e Coppa Sila: ecco i divieti di transito a Cosenza

COSENZA – In occasione della cerimonia celebrativa del 78° Anniversario della proclamazione della Repubblica, in programma domenica 2 giugno, in Piazza 11 Settembre, la Polizia Municipale, tenuto conto di quanto concordato nei giorni scorsi in sede di riunione operativa presso la Prefettura di Cosenza e in considerazione della prevista presenza di numerose autorità militari e civili, nonché dello schieramento dei Reparti in Armi su Piazza 11 Settembre, ha ravvisato la necessità di modificare temporaneamente la vigente disciplina della sosta sull’area interessata per meglio garantire il regolare svolgimento dell’evento. A tal proposito la Polizia Municipale ha disposto l’istituzione, domenica 2 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 14,00, del divieto di sosta con rimozione (eccetto i veicoli autorizzati) sul lato sinistro di Via Montesanto, da piazza Scura a via Adige.

Con lo stesso provvedimento è stato istituito il divieto e/o la sospensione di qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico sull’area di Piazza 11 Settembre, interessata dalla manifestazione. Di conseguenza è fatto obbligo a tutti i titolari di attività commerciali di rimuovere:

entro le ore 15,00 del 1°giugno, ombrelloni, fioriere e similari ed entro le ore 23,00, sempre del 1° giugno, tavoli, sedie ed ogni altro ingombro.