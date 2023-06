Festa della Repubblica, a Cosenza le celebrazioni: «L’Italia siamo noi»

COSENZA – Anche Cosenza celebra il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica, a sottolineare che l’Italia è l’insieme dei valori che i suoi cittadini esprimono. La cerimonia, come da occasione, si è svolta in piazza 11 settembre, davanti la prefettura e alle più alte cariche istituzionali locali.

“Gli italiani, in sintesi, sono l’Italia e rappresentano il valore più grande per la nostra Repubblica. Messaggio contenuto anche nel manifesto rappresentativo della Festa della Repubblica che l’Italia celebra oggi. Oltre al Tricolore, emblema del nostro Paese, caratterizza il manifesto la frase: “L’Italia siamo noi”, è il messaggio del Ministero della difesa in occasione delle celebrazioni.

1 di 9

Mancuso: “intensificare impegno per unità nazionale”

“Il 2 giugno, come ogni anno, ci ricorda quanto sia fondamentale per tutti i livelli istituzionali, politici, economici, sociali e culturali, intensificare l’impegno per irrobustire l’unità nazionale attorno ai simboli della Repubblica ed i valori costituzionali”.