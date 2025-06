Festa della Musica 2025: all’Archivio di Stato di Cosenza un omaggio alla tradizione popolare

- Advertisement -

COSENZA – Un viaggio sonoro e documentario nel cuore della tradizione calabrese: così l’Archivio di Stato di Cosenza celebra la Festa della Musica 2025, in programma per sabato prossimo, 21 giugno alle ore 18:30 nel suggestivo Chiostro della sede di via Gravina. Il tema scelto per la 31ª edizione della Festa della Musica è “I mestieri della musica”, e l’Archivio propone una serata che intreccia memoria storica, cultura popolare e musica dal vivo, con l’evento intitolato “Musica della tradizione”.

Ad aprire la manifestazione sarà l’inaugurazione della mostra documentaria “Musica della tradizione popolare”, una selezione inedita di fonti d’archivio che raccontano il ruolo sociale e culturale degli artigiani della musica nella provincia di Cosenza. Dai costruttori di strumenti ai suonatori di zampogna, la mostra offre uno sguardo autentico su una parte spesso dimenticata del patrimonio identitario calabrese.

A seguire, il Chiostro ospiterà un concerto di musica popolare con musicisti provenienti da Rogliano e Rossano, custodi e interpreti di un linguaggio musicale antico e profondo. Zampogne, ciaramelle e chitarre battenti saranno protagoniste di una performance che promette di far rivivere le atmosfere delle feste di paese e dei racconti tramandati oralmente da generazioni. Ad introdurre la serata saranno Maria Spadafora, direttrice dell’Archivio, Maria Paola Borsetta, docente del Conservatorio di Musica di Cosenza, e il Prof. Vincenzo La Vena, studioso delle musiche popolari calabresi e voce autorevole nella ricerca etnomusicale.

L’ingresso è libero e gratuito e la mostra resterà aperta al pubblico fino al 15 luglio, con i seguenti orari di visita:

Lunedì – Mercoledì: 9:00 – 16:00

Giovedì – Venerdì: 9:00 – 13:00