Festa della Mamma, la testimonianza delle 17 portalettere di Roges

RENDE – Poste Italiane celebra la Festa della Mamma oggi, 14 maggio, promuovendo anche nel cosentino una serie di iniziative a sostegno della genitorialità. La testimonianza delle 17 portalettere che lavorano nel centro di distribuzione di Roges, è un perfetto esempio dell’attenzione che l’azienda dedica ai propri dipendenti.

Per le neo-mamme, infatti ha pensato ad un percorso dedicato “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisitecome neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

“Avere un gruppo di dipendenti donne e mamme su cui puoi contare – spiega Maria Giovanna Lucente, responsabile del Cd di Roges –sicuramente aiuta molto nella condivisione e nel confronto quotidiano assolutamente necessario per pianificare al meglio il nostro lavoro”.

Le postine mamme di Roges servono 14 comuni dell’hinterland cosentino: Rose, Castrolibero, Marano Marchesato, Montalto Uffugo, San Pietro in Guarano, San Vincenzo la Costa, Casali del Manco, Celico, Rovito, San Giovanni i Fiore, Rende, San Benedetto Ullano, Lattarico e Rota Greca.