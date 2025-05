Festa della Mamma, la Cooperativa “La Terra” in piazza per sostenere progetti educativi e d’integrazione

- Advertisement -

COSENZA – In occasione della Festa della Mamma domani, domenica 11 maggio, i volontari della Cooperativa Sociale “La Terra” danno appuntamento in piazza Kennedy a Cosenza per far conoscere e invitare a sostenere le attività che quotidianamente vengono svolte – da oltre 40 anni – da questa realtà sul territorio cosentino. A fronte di una piccola donazione, infatti, sarà possibile acquistare una bustina di semi da piantare insieme alla propria mamma per veder crescere insieme il simbolo per eccellenza di questa festa: i fiori.

“Seminare, avere cura, coltivare, veder crescere è la metafora di ciò che facciamo sul territorio cosentino da oltre 40 anni – spiega Gianni Romeo, presidente della Cooperativa “La Terra” – per questo abbiamo scelto di donare dei semini e delle piantine a chi vorrà sostenere le nostre attività con una donazione. Sappiamo bene quanta fatica ci sia dietro una vita che nasce, cresce e cerca il suo spazio nella società, seppure in contesti critici – prosegue Romeo. Per questo cerchiamo ogni giorno di seminare semi di speranza con i minori e gli adolescenti più fragili, con gli adulti che fuggono dalla guerra e scelgono l’Italia come terra di approdo o di passaggio, con gli anziani e le famiglie del centro storico di Cosenza”.

Con le donazioni che verranno raccolte domani a Cosenza si contribuirà alla riuscita dei seguenti progetti:

I FRUTTI DELLA TERRA

Con questo progetto sosteniamo l’istruzione dei ragazzi accolti dalla Cooperativa La Terra, contrastando la dispersione scolastica e accompagnandoli nel loro percorso di crescita personale e formativa. Attraverso il lavoro in rete con scuole, servizi educativi e aziende, offriamo: attività di potenziamento scolastico, supporto psico-sociale, orientamento al lavoro. Inoltre, aiutiamo le famiglie nell’acquisto di materiale scolastico, perché ogni studente abbia le stesse opportunità di costruirsi un futuro migliore.

SMILE FOOD

In Italia, un bambino su sette vive in condizioni di povertà estrema, spesso escluso e marginalizzato. Con il progetto Smile Food, la Cooperativa Sociale La Terra offre un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, percorsi di tutoraggio personalizzati e momenti di svago e socializzazione dedicati ai più piccoli.

L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, restituendo loro dignità, serenità e nuove opportunità.

BIBLIOTECA INCLUSIVA

​Il progetto ha l’obiettivo di creare una biblioteca realmente accessibile a tutti: bambini, adulti, anziani, persone con disabilità, di origine italiana e straniera, che frequentano il Centro Polifunzionale “Maddalena Romolotti”.L’iniziativa prevede l’acquisto di libri, audiolibri, tablet e la realizzazione di percorsi tematici pensati per rendere la lettura e l’accesso ai contenuti semplici e coinvolgenti. La biblioteca diventerà un punto di riferimento inclusivo, aperto anche a persone con disabilità visive e disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), promuovendo cultura, incontro e partecipazione.

La Cooperativa sociale “La Terra” è un faro acceso sulla città dal 1979. Intercetta il disagio minorile e degli adulti, anche stranieri, restituendo alle famiglie e al territorio persone che – quanto più possibile – si riconoscono come risorse. Opera su Cosenza e provincia con il Centro polifunzionale “Maddalena Romolotti”- Palazzo Gervasi, il Centro di Accoglienza Straordinaria “San Martino” e la Comunità alloggio per minori, l’Arca.