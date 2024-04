Festa della Liberazione: ecco siti archeologici, musei aperti e gratuiti a Cosenza e Provincia

COSENZA – Indecisi su cosa fare questo 25 aprile? Una buona idea potrebbe essere quella di visitare uno dei tanti musei e siti statali della nostra regione. Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. L’iniziativa viene dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e va ad aggiungersi alle domeniche al museo, dodici giornate l’anno (la prima domenica di ogni mese) in cui l’accesso ai musei è totalmente libero. Da quest’anno, poi, l’iniziativa si estende anche ad altre due giornate: 2 giugno, la Festa della Repubblica, e 4 novembre, la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

«Il 25 aprile sarà la prima di tre nuove giornate gratuite da me fortemente volute per associare a ricorrenze altamente simboliche per la nazione la visita nei luoghi della cultura», ha spiegato il Ministro.

Musei e siti aperti a Cosenza e Provincia

Oggi nel giorno della Festa della Liberazione la Galleria nazionale di Cosenza, situata nell’antico Palazzo Arnone sul colle Triglio, nel centro storico bruzio, sarà aperta al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 18:45. In provincia di Cosenza invece è aperto al pubblico il Parco archeologico di Sibari che ospiterà due turni di visite guidate gratuita: alle ore 11 Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide e area archeologica di Parco del Cavallo; alle ore 16.00 Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide, curate dall’associazione SosteniAmo.

Musei e siti aperti in Calabria

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia (CZ);

Museo archeologico lametino, Lamezia Terme (CZ);

Museo archeologico nazionale di Crotone, Crotone;

Chiesa di San Francesco d’Assisi, Gerace (RC);

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, Locri (RC);

Museo statale di Mileto, Mileto (VV).