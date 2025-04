Festa del Primo Maggio 2025 a Cosenza, USB «Contro guerra, riarmo, precarietà e lavoro povero»

- Advertisement -

COSENZA – Il tema centrale della manifestazione, organizzata dall’Usb, sarà la contrarietà alla guerra e al riarmo, nonché la lotta contro il lavoro povero e la precarietà che affliggono milioni di lavoratori e lavoratrici nel nostro Paese. “In un clima internazionale segnato da conflitti e sfruttamento sempre crescenti, non possiamo che denunciare come la guerra e l’escalation militare abbiano un impatto diretto sulle nostre condizioni di vita”.

“La sicurezza di cui abbiamo bisogno – scrive il sindacato – non si ottiene investendo miliardi in armi ma in politiche pubbliche capaci di risollevare il sistema sanitario efficiente, garantire lavoro stabile e diritti sociali, combattere sfruttamento ed emigrazione forzata. L’impegno che tanti e tante mettiamo in campo a Cosenza e nel Paese rappresenta il tentativo di fare avanzare i diritti e costruire collettivamente un presente di pace, giustizia e solidarietà”.

La giornata del Primo Maggio a Cosenza

Si articolerà in dibattiti e confronti, durante i quali approfondiremo i temi cruciali della nostra contrarietà alla guerra e alla precarietà. Non mancheranno momenti di musica e socialità. Saliranno sul palco del primo maggio di USB tanti gruppi locali, i Lumpen e la Banda Bassotti. L’appuntamento è dunque, per giovedì primo maggio alle 10 in piazza Kennedy con dibattiti, concerti e momenti di aggregazione.