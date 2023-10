Festa del Cioccolato, numeri da capogiro. Rlb su corso Mazzini tra danza, musica e sociale

COSENZA – La ventesima edizione della Festa del Cioccolato è stata un successo straordinario con numeri da capogiro, ma soprattutto è stato un momento di aggregazione, festa e dolcezza concentrati per tre giorni su corso Mazzini. I numeri forniti dal Comune di Cosenza contano oltre 150mila visitatori che hanno passeggiato e assaggiato le prelibatezze al cioccolato nei tre giorni della manifestazione. Ciò ha comportato anche il ‘tutto esaurito’ nelle strutture ricettive della città. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cosenza e promossa ed organizzata da Publiepa in collaborazione con la CNA, sin dal suo esordio ha avuto l’obiettivo di rappresentare un vero e proprio event marketing per la città.

Rlb: musica, arte, danza e… prevenzione oncologica

In questo contesto, a fare da cornice speciale all’evento, la partecipazione di Rlb Radioattiva, la radio di Cosenza e Provincia, che ha regalato attraverso il lavoro dell’area eventi, di Francesca Ramunno e degli speaker e giornalisti che si sono alternati all’interno della ‘casetta rossa’ posta tra piazza Kennedy e piazza Bilotti durante la ‘tre giorni’ uno spettacolo nello spettacolo. Scuole e accademie di musica, canto, danza si sono esibite nell’area antistante la casetta gonfiabile di colore rosso, simbolo della radio che dà voce alla gente, tra musica, emozioni, spettacoli. Ognuno ha portato in piazza emozione ed energia. Emozionante e molto partecipata è stata anche l’esibizione della Banda musicale Dipignano 1994 “F.R. Aiello” che ha concluso la sua esibizione con l’Inno di Mameli intonato da tutti gli spettatori presenti.

Tra i momenti più importanti quello dedicato alla prevenzione oncologica, nell’ambito del mese della prevenzione per il tumore alla mammella, grazie alla presenza di Lia Molinaro coreografa e assessore allo Sport e alla Cultura del comune di Marano Principato nonchè paziente oncologica che ha voluto lanciare un messaggio di positività per chi lotta contro questa patologia. Altra presenza importante quella del dott. Serafino Conforti, primario del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Cosenza che ha sottolineato la fondamentale importanza che riveste la prevenzione. Non è mancata l’attenzione della ‘radio che ascolta la gente’ ai protagonisti della Festa del Cioccolato, dagli standisti ai laboratori.

Di seguito un ringraziamento speciale a tutto il cast che ha partecipato allo spettacolo promosso da Rlb: Centro studi Hale Bopp Danza di Erika Spaltro, Danzatrici orientali di Barbara Carbone, Asd Mary Dance di Maria Teresa Marcianò, In punta di piedi di Giusy Massarini, Nuovo centro danza di Raffaella Runco, Denser di Silvia Greco, Compa’ Dreush di Francesco De Luca (Telemare), EMMEASHOACADEMY di Mario Palermo, Rc produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, Angela Bria, Tatiana, Jessica Nudi, Giovanni Segreti Bruno, Laura Dj Lo. Tutto lo staff di Rlb ringrazia anche i Mosaiko, Roberta Cleo, Martina Infusino, i Kalabroni, Alina, Salvatore Tricanico, i Santa Teresa, Ramengo, Monica Campanella, Stefania Labate e i Free Love.

Il sindaco e la targa di ‘Maestro cioccolatiere’

Orgoglioso dell’edizione 2023 della Festa del Cioccolato anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso: “per la città un palcoscenico straordinario di promozione e di rilancio della sua immagine più bella e prestigiosa a livello regionale e nell’intero Mezzogiorno del Paese”. Lo stesso sindaco ha ricevuto la targa di “Maestro cioccolatiere dell’anno” dopo essersi cimentato nella lavorazione del cioccolato nel laboratorio della Maestra Cioccolatiera Isabella Mascaro.

“Un’esperienza simpaticissima, a cui mi sono prestato ben volentieri – commenta Caruso – anche a testimoniare ulteriormente la vicinanza del Comune ad eventi ed iniziative che valorizzano il territorio a 360°, creando indotti economici importanti soprattutto in questa fase perdurante di crisi economica che vive l’Italia ed in particolar modo la Calabria. Il merito del successo è certamente degli organizzatori, ma anche il territorio ha dimostrato ancora una volta di saper ospitare ed accogliere i visitatori con stile e creatività, seppur ci siano, da questo punto di vista, ancora tante cose da migliorare”.

“L’augurio – conclude Caruso – è che l’evento Festa del Cioccolato continui ad ampliarsi ed a crescere, rendendo sempre più evidenti le sue potenzialità, economiche e commerciali, a beneficio di Cosenza e della sua vasta area urbana”.