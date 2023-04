Fermato all’Unical con marijuana e hashish, trovati anche 6mila euro in contanti

RENDE – I poliziotti di Vibo Valentia hanno acquisito informazioni relative al soggetto che è stato fermato ieri all’Unical, dedito allo spaccio di sostanze stupefacente operante nella vicina cittadina di Rende.

Il gruppo di investigatori, avvalendosi delle Unità Cinofile dell’U.P.G.S.P. della Questura di Vibo Valentia, effettuando una perquisizione domiciliare hanno rinvenendo a casa dell’uomo oltre 300 grammi di marijuana, circa 35 grammi di hashish suddivisa in diverse dosi, e altra sostanza stupefacente estratta dalla canapa, corrispondente all’olio di resina, oltre ad un vero e proprio kit per lo spaccio, composto da materiale per il confezionamento e bilancino di precisione. Nel corso della perquisizione, infine, è stata rinvenuta una somma di denaro in banconote contanti, di diverso taglio, per complessivo si 6.360 euro, tale da far presumere che fosse provento dell’attività illecita.

All’esito delle indagini l’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e poi, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cosenza, è stato sottoposto ai domiciliari.