“Femminile Plurale. Politica e Calabria”, a Rende confronto sul ruolo delle donne in politica e non solo

RENDE – Un momento di confronto sul ruolo delle donne nella vita politica, sociale ed economica della Calabria. Sarà questo il focus dell’incontro dal titolo “Femminile Plurale. Politica e Calabria” previsto per martedì 16 settembre, alle 18 presso la Sala Tokyo del Museo del Presente promosso da Innova Rende in vista delle prossime elezioni regionali.

L’incontro intende dare voce a esperienze, competenze e visioni femminili impegnate nella costruzione di un futuro più giusto, sostenibile e partecipato per la città e per la regione. Tre i panel tematici che scandiscono la serata: “Welfare, sanità e scuola” il primo che invita a riflettere sulle sfide del sistema di cura, dell’istruzione e delle politiche sociali, con uno sguardo attento all’inclusione e ai bisogni reali delle famiglie e delle comunità locali.

Il secondo “Lavoro, imprenditoria e sviluppo” per discutere di accesso al lavoro, pari opportunità economiche, sostegno all’impresa femminile e valorizzazione delle energie produttive del territorio. Infine “Digitale, innovazione e futuro” che si prefigge l’obiettivo di esplorare le opportunità offerte dalla trasformazione tecnologica e per ribadire il ruolo attivo delle donne nei settori della ricerca, dell’innovazione e della transizione digitale.

Attraverso questo appuntamento, Innova Rende “intende contribuire a una nuova narrazione della politica calabrese: più inclusiva, plurale e vicina ai cittadini. Un’occasione per affermare che la partecipazione femminile – conclude – non è solo una questione di rappresentanza, ma una leva fondamentale per ripensare modelli di sviluppo e di governance più equi e capaci di futuro”.