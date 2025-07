- Advertisement -

COSENZA – Sta attraversando tutta la Calabria, tappa dopo tappa, la Croce del Giubileo, simbolo dell’Anno Santo 2025 indetto da Papa Francesco con il motto “Pellegrini di speranza”. Il pellegrinaggio, iniziato proprio da Cosenza lo scorso 30 giugno, si concluderà il 21 luglio, ed è promosso dalla Federazione delle Misericordie Calabria come segno di preparazione spirituale e condivisione comunitaria. Nei giorni scorsi la prima tappa nella chiesa di San Giovanni Battista di via De Rada.

In ogni città e paese, la Croce viene accolta con fede, commozione e partecipazione dalle comunità parrocchiali e dalle Misericordie locali. Un’occasione di preghiera, riflessione e incontro, che riporta al centro i valori della misericordia, della solidarietà e della speranza. “Un momento di grazia – sottolinea la Federazione – che unisce idealmente tutta la Calabria in una grande comunità in cammino verso il Giubileo”. Un ringraziamento speciale va a volontari, confratelli, correttori spirituali e realtà ecclesiali che stanno animando il percorso con impegno e fede viva. Un cammino che lascia il segno nei cuori e testimonia una Calabria che crede, accoglie e spera.