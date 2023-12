Amaco, martedì vertice in Regione. Confail Faisa: «bene l’impegno di tutte le forze politiche»

COSENZA – La Confail Faisa torna sulla questione Amaco e sulla situazione di grande difficoltà non solo dei 134 dipendenti ma anche delle ripercussioni dello stesso servizio pubblico dei trasporti locali per tutelare i cittadini che ne usufruiscono.

“La scrivente organizzazione sindacale – si legge in una nota – a seguito del nostro intervento sulla situazione fallimentare di Amaco, si è rivolta a tutte le correnti politiche della regione, al fine di intervenire sulla delicata situazione. Di recente c’è stato un incontro in consiglio comunale per discutere dell’azienda. L’intervento del capo gruppo del consigliere comunale di Fi ha chiesto l’impegno del Sindaco Franz Caruso affinché nessun posto di lavoro venga perso, salvaguardando tutti i 134 dipendenti Amaco Spa”.

“Inoltre – prosegue la nota – sono state garantite forme di solidarietà compensative nei confronti dei lavoratori in situazioni di eventuali difficoltà. Serve delineare al più presto gli scenari futuri sulla sorte dell’attuale servizio pubblico dei trasporti locali al fine di tutelare i cittadini che ne usufruiscono. Come Organizzazione sindcale, riteniamo che l’atto politico che ha registrato la condivisione dell’intero consenso civico, pur non risolvendo nell’immediato la delicata situazione, assume un significato importante mostrando l’impegno da parte di tutte le forze politiche. Inoltre. ci fa piacere costatare ancora una volta che il Sindaco Franz Caruso, abbia voluto manifestare il suo voto favorevole. In relazione a quanto espresso, attendiamo sviluppi in merito”.

Intanto per martedì è atteso un incontro in Regione al quale parteciperanno il sindaco di Cosenza Caruso, l’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine e le organizzazioni sindacali. Resta anche il problema degli emolumenti: al momento sono stati pagati ai dipendenti una parte di novembre e una parte di dicembre.