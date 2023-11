Fallimento Amaco, Confail Faisa: si tutelino posti di lavoro e servizio pubblico

COSENZA – Confail Faisa esprime “sconcerto e delusione” per “la sentenza del tribunale collegiale di Cosenza, per aver rigettato il concordato preventivo proposto dall’ azienda municipalizzata Amaco, predisponendo l’apertura della liquidazione giudiziale, in ragione delle rilevante esposizione debitoria dell’ azienda, quindi “ fallimento”.

Il sindacato, in una nota, dichiara di aver sempre “sostenuto il concordato preventivo, per rilanciare l’azienda salvaguardando i posti di lavoro e garantire il servizio di trasporto urbano fondamentale per la cittadinanza. Siamo seriamente preoccupati, poiché nonostante i lavoratori abbiano fatto sacrifici negli ultimi tempi, il futuro resta comunque incerto

La CONFAIL FAISA si auspica, l’ intervento concreto di tutte le forze politiche ed organi competenti al fine di trovare soluzioni in merito alla salvaguardia del posto del lavoro e alla prosecuzione del servizio di trasporto pubblico locale”.