Faisa Confail a Caruso: «ancora nessun ripristino dello scuolabus a Cosenza»

COSENZA – «In merito alla segnalazione del consigliere comunale di FI, Francesco Spadafora – scrive in una nota Faisa Confail – sollevando delle criticità all’ apertura del nuovo anno scolastico nella città di Cosenza, evidenziando la mancanza del servizio scuolabus non ancora ripristinato. Sembrerebbe che ancora ad oggi, non vi è stato nessuna comunicazione alle famiglie in merito alla ripresa del servizio. Ad oggi abbiamo ricevuto anche noi, delle lamentele da parte di numerosi genitori che stanno avendo molte difficoltà ad accompagnare i propri figli a scuola, soprattutto famiglie alla quale hanno difficoltà ad avere un mezzo di trasporto disponibile.

Ci rivogliamo al sindaco di Cosenza – conclude la nota- affinché venga garantito il servizio di trasporto scolastico».